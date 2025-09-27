Де продають найдорожче та найдешевше пиво у світі: рейтинг 2025 року

Справжнім раєм для любителів пива виявились Шанхай та Пекін

Протягом останніх п’яти років ціни на пиво різко зросли у світовій економіці через інфляцію. Проте, вартість півлітрової пляшки вітчизняного пива у великих містах світу демонструє колосальний розрив, який може бути зумовлений місцевими податками та урядовою політикою.

Цей рейтинг, що включає 67 найбільших міст світу, був складений на основі даних Deutsche Bank, проаналізованих виданням Visual Capitalist.

«Сьогодні пляшка [пива — ред.] може коштувати від $0,82 у Шанхаї до $4,75 у Сіднеї в доларах США,» — зазначає видання, підкреслюючи глобальний ціновий розрив.

«Пивний» антирекорд: де найдорожче у світі

Антирекорд за найвищою ціною на пиво тримають міста Австралії, де ціни формуються під значним впливом місцевих податків.

Сідней посідає перше місце, де середня вартість 0,5-літрової пляшки становить $4,75, а в Мельбурні — $4,59. Ціни тут вищі мінімум на 76% порівняно з Нью-Йорком. На третьому місці опинився Сінгапур із ціною $4,27, де високі ціни також пов’язані з податковою політикою уряду, спрямованою на стримування споживання алкоголю.

Інші міста, де ціни значно перевищують середньосвітові, включають Дублін ($3,61), Бірмінгем ($3,60) та Куала-Лумпур ($3,32). Цікаво, що в Малайзії (Куала-Лумпур) пиво коштує приблизно на 30% дорожче, ніж у Нью-Йорку.

Парадокс Європи та найдешевші міста Азії

У Європі спостерігається найбільший ціновий контраст: від найдорожчих напоїв у Дубліні ($3,61) до найдешевших у Празі ($1,06).

Чеська столиця, де пива споживають більше, ніж у будь-якій іншій країні світу, пропонує найнижчі ціни у Європі.

У той час як Дублін ($3,61) лідирує у Європі за дорожнечею, одні з найнижчих цін у світі фіксуються в азійських мегаполісах. Так, найдешевше пиво можна придбати в Шанхаї — $0,82, а слідом за ним іде Пекін — $0,84. Це підкреслює, що саме в Азії розташовані два найдешевші міста у світі для любителів пива.

Загалом, дані свідчать про те, що місцева політика оподаткування часто відіграє більш значну роль у кінцевій вартості пива для споживача, ніж загальні інфляційні тенденції.

Рейтинг цін на пиво 2025 / Джерело: Visual Capitalist

Нагадаємо, 2026 року на українців чекає новий виток зростання цін на низку товарів. Причина полягає у змінах податкового законодавства, закладених до проєкту бюджету.