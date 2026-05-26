"Де ваш журнал обліку котів?": військові масово показують пухнастих побратимів на фронті

Українські військові на фронті, крім основного забезпечення, мають ще й пухнасте — котів. На жаль, безпритульних тварин на лінії зіткнення дуже багато, котики та собаки розмножуються, тому чи не в кожному бліндажі є свій пухнастий друг, а то й декілька.

Військові поділилися милими історіями та фото своїх котів з фронту. Ми зібрали найкраще в добірку.

Коти на фронті: історії пухнастих

Перший окремий медичний батальйон запустив тред, де закликав військових поділитися фотографіями котів, які живуть у них у підрозділах. Пост набрав майже 5 тисяч лайків та майже дві сотні коментарів.

У коментарях відразу почали публікувати фото військових-котів та смішні історії. Один із військових написав, що коли котів у бліндажі завелося 14, захисникам довелося переїхати в інший.

«В сенсі не обліковані. Де ваш журнал обліку котів, га?» — жартують військові.

Котики, яких з фронту забрали додому, — тепер у СЗЧ. Саме так жартують користувачі.

У Facebook теж почалося активне обговорення на тему котів на фронті. Користувач написав:

«Ця ротація відразу пішла не за планом, бо по приїзді не видали кота. Спроби отримати кота самостійно успіху не мали, бо всі коти вже були зайняті суміжниками. Не розумію, чого очікувало командування за такого підходу до забезпечення».

Під цим постом військові і собі взялися пригадувати історії про пухнастих на фронті. Ось декілька з них:

«У нас був спеціальний кіт — він приносив живих мишей, показував нам і відпускав їх. В нашому приміщенні».

«Було на позиції 7 котів, 4 з них благополучно змогли доставити на ППД. Після того, як змістилися на іншу позицію, — жодного немає. Бліндаж без кота — це сум. Бережіть своїх пухнастих побратимів».

«Притаскав до дому шість пухнастиків за чотири роки. Тепер не знаю, чи здавати їх під час звільнення, чи спишуть».

«Можу підігнати троянську кішку. Акція — береш одну, друга в подарунок».

«У нас котів катастрофічно бракувало! Був один кіт на чотири позиції: дві мінометні, мавікісти і наша ФПВ. Не знаю, який у кота був позивний, але за помітними статевими ознаками ми називали його Дзвіночком».

Користувачка Інна Петровська поділилася історією свого чоловіка-військового. Коли він разом із побратимами їздив між позиціями, додатковим завданням було перевезти кота і собаку побратимам.

Адже на сусідній позиції у військових не було жодної тварини, а їм хотілося мати бодай якусь живу душу поруч.

«Дорога була неблизька: зупинилися поруч села перепочити, вигуляти пса. А тут кіт з машини вискочив і в село побіг.

Коли військові приїхали до побратимів звітувати, то привезли лише собаку. Інна додала, що у кожного поважного воїна має бути кіт.

Інша користувачка пригадала, що кіт на фронті врятував бійців, адже першим почув витік газу з балона.

«Він першим це відчув, почав кричати і битися в судомах. Кота винесли на свіже повітря, і зрозуміли, що теж ледь не вчаділи».

У коментарях жартують, що необхідно розробити застосунок «єКіт» чи «єПес», аби кожному військовому видавали пухнастого на позиціях.

Попри те, що це продуктовий магазин, скарг на тварину до Держпродспоживслужби не надходило. Працівники суворо дотримуються санітарних норм: контактного та слухняного Гошу до самих харчів не підпускають, тож закону про безпечність продуктів він не порушує.

