Дефект термосів призвів до незворотної втрати зору у людей

Термос / © pexels.com

Популярний виробник термосів Thermos оголосив масштабне відкликання своєї продукції після серії небезпечних інцидентів із користувачами.

За даними компанії, дефект конструкції кришок міг спричинити серйозні травми, включно з постійною втратою зору.

Йдеться про деякі моделі термосів для їжі Stainless King та пляшок для напоїв Sportsman. У цих виробах виявили проблему з герметичними кришками, які за певних умов можуть буквально «вистрілювати» під час відкривання.

Причиною небезпеки стало накопичення тиску всередині контейнера. Якщо у термосі тривалий час зберігалися швидкопсувні продукти або напої, усередині могла утворюватися надлишкова сила тиску.

На відміну від інших моделей, дефектні термоси не мали спеціального клапана для безпечного скидання тиску. Через це кришки могли вилітати з великою швидкістю та травмувати користувачів.

Загалом компанія отримала щонайменше 27 скарг від споживачів, які повідомили про порізи та інші ушкодження. У трьох випадках постраждалі заявили про «постійну втрату зору».

У Thermos визнали, що конструктивний дефект «може призвести до серйозних травм від удару та порізів», і оголосили відкликання понад 8 мільйонів одиниць продукції.

Наразі компанія розглядає заявки на компенсацію та заміну продукції лише від клієнтів зі США.

