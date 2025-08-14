Дефіцит сну руйнує організм: вчені розповіли про головні ризики

Сон / © Freepik

Реклама

Хронічний брак сну здатний серйозно підірвати здоров’я та пришвидшити старіння. Вчені з Великої Британії попереджають: якщо людина регулярно спить менше 7–8 годин, її організм поступово починає працювати на межі можливостей.

Про це пише Spiker Club.

Дослідження показали, що дефіцит відпочинку робить неможливим ефективне схуднення навіть за правильної дієти. Недосип змушує людину споживати більше калорій, провокуючи набір зайвої ваги. Страждає і шкіра — з’являються зморшки, погіршується тонус, пришвидшується процес старіння.

Реклама

«Ми бачимо чіткий зв’язок між нестачею сну та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Люди, які мало сплять, частіше стикаються з інфарктами та інсультами», — наголошують дослідники.

Також недосипання впливає на інтимне життя: у чоловіків воно може призвести до еректильної дисфункції, у жінок — до зниження здатності відчувати оргазм.

Вчені додають, що хронічна втома знижує концентрацію уваги, провокує гормональні збої, порушує обмін глюкози та підвищує рівень стресового гормону кортизолу.

Медики радять приділяти сну не менше 7–8 годин на добу, аби зберегти здоров’я, працездатність і якість життя.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко заснути, якщо ви прокинулись посеред ночі.