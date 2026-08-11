Деякі діти народжуються з дивними синіми плямами: вчені розкрили їхню справжню природу

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Деякі немовлята народжуються з характерними синьо-сірими плямами на попереку, які в народі часто пов’язують із міфами про нащадків Чингісхана. Однак справжня природа цього явища має суто наукове пояснення, а медики радять звертати увагу на практичний бік питання, щоб уникнути непорозумінь.

Про це повідомляє Space daily.

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Що таке «монгольські плями» з медичної точки зору

Як пояснюють у Клівлендській клініці, ці плями не мають нічого спільного із синцями чи родовими травмами. Вони утворюються під час внутрішньоутробного розвитку, коли частина меланоцитів — клітин, що відповідають за колір шкіри — не мігрує до її поверхні, а залишається в глибших шарах. Тканина над ними розсіює світло так, що воно здається синьо-сірим.

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Такі утворення є абсолютно нешкідливими, не потребують лікування і з часом зникають самостійно. Здебільшого це відбувається протягом першого року життя або у віці від шести до десяти років, хоча в окремих випадках великі чи темні плями можуть залишатися і в дорослому віці.

Походження назви та міфи

Існує поширена інтернет-легенда про те, що такі позначки нібито вказують на кровну лінію Монгольської імперії. Проте справжня історія клінічного терміна сягає 1880-х років, коли німецький лікар Ервін Бельц задокументував цю особливість у японських немовлят і запозичив назву із застарілої системи расової класифікації.

Через те, що старий термін стигматизує певні регіони та етноси, сучасна дерматологія поступово від нього відходить, використовуючи назви на кшталт вроджений дермальний меланоцитоз або сланцево-сірий невус.

Чому важливо фіксувати такі плями в медичних картках

Подібні особливості набагато частіше зустрічаються в дітей із більш пігментованою шкірою — зокрема азійського, чорношкірого чи латиноамериканського походження. Все залежить від кількості меланіну та випадкових варіацій у процесі розвитку плода. Навіть у дітей від одних батьків така особливість може проявитися в однієї дитини й бути відсутньою в іншої.

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Головний практичний ризик полягає в тому, що синьо-сірі плями часто помилково приймають за синці. Лікарі десятиліттями попереджали про такий ризик: подібна плутанина іноді ставала причиною безпідставних підозр у жорстокому поводженні з дітьми в цілком благополучних сім’ях. Саме тому сучасні лікарні зазвичай одразу документують наявність і розташування таких плям у картці пацієнта.

Нагадаємо, американська родина Фьюгейтів, яка протягом десятиліть жила в ізольованій громаді Аппалачів і практикувала шлюби між родичами, увійшла в історію через незвичайну генетичну особливість — у багатьох її представників народжувалися діти із блакитним відтінком шкіри.

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