Дельфіни привітали астронавтів SpaceX, які повернулися на Землю (фото)

Морські мешканці плавали просто навколо капсули з астронавтами.

Зграя дельфінів привітала астронавтів SpaceX Crew-9, які приводнилися на космічному кораблі Crew Dragon біля узбережжя Флориди. Дельфіни з’явилися поруч із кораблем під час підйому капсули на судно.

Про це пише digitaltrends.

Камери зафіксували, як допитливі дельфіни супроводжували операцію, ніби вітаючи екіпаж після нелегкої місії.

Дельфіни підпливають до капсули Crew-9 компанії SpaceX незабаром після приземлення у вівторок, 18 березня Фото: скрин відео NASA

Астронавти NASA мали провести на орбіті лише 8 днів, але затрималися там на цілих дев’ять місяців через технічні несправності під час історичного польоту корабля Boeing Starliner у червні 2024 року.

Цікаво, що дельфіни з’явилися саме під час завершення епічної подорожі. Можливо, вони відчули унікальність моменту — адже космічні капсули приземляються не щодня!

"Такий символічний жест природи став ідеальним фіналом для місії, яка довела: навіть у космосі найретельніші плани можуть раптово змінитися. Головне — вчасно знайти своїх дельфінів, які допоможуть повернутися додому", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше дослідники вперше зафіксували, як спілкуються косатки. Вчені з України зробили прорив у вивченні поведінки мешканців океану.

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