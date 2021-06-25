Делікатес за вакцинацію: у Нідерландах заохочують до щеплення оселедцями

Делікатес за вакцинацію: у Нідерландах заохочують до щеплення оселедцями

"Hollandse nieuwe" - це традиційний делікатес у країні.

У Нідерландах вигадали цікавий спосіб заохочення людей до того, аби вони робили вакцинацію від коронавірусу: охочим пропонують безкоштовний оселедець.

Йдеться про оселедець "Hollandse nieuwe", пише The Guardian.

Також читайте На вакцинацію від COVID-19 в Таїланді заманюють золотом і коровами

Так званий "голландський оселедець нового сезону" - це традиційний делікатес у країні - сира риба, замочена у слабкому оцті чи розсолі. Утім, маринад може містити також сидр, вино або чай, цукор чи різні спеції. Щороку громадяни країни з'їдають близько 75 мільйонів штук.

Зараз оселедці розподіляються за центрами вакцинації у різних куточках країни. Там їх роздаватимуть, аби стимулювати людей до щеплення.

Слід зауважити, що кампанія вакцинації у Нідерландах розпочалася 6 січня цього року. Станом на середину червня однією дозою було прищеплено понад 8,6 млн осіб. Дві дози ввели майже 4,76 млн громадян. Кількість мешканців країни - 17,28 млн.

Слід зауважити, що заохочують своїх громадян до щеплення у різних країнаї. Так, чи не найщедріше обдаровують у Сполучених Штатах. Там оголосили чергових переможців у лотереї, де за щеплення від коронавірусу можна виграти мільйон доларів, або стипендію на навчання у коледжі.

Новини світу: як у США заохочують громадян вакцинуватися від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання