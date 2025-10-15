"Демонічне світло" на нічному небі: найбільший пророк Америки зробив зловісне передбачення

Космічний корабель прибульців / © Pixabay

Християнський пастор з Оклагоми Брендон Біггс, який раніше точно передбачив замах на президента США Дональда Трампа, розповів про видіння іншопланетного корабля, який пролітав над Ватиканом і храмами мая в Мексиці. За його словами, цей об’єкт налякає усіх і матиме вигляд «демонічного світла» на нічному небі.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на відео, опубліковане Біггсом на YouTube.

«Це те, що всіх злякає, бо вони побачать, як воно рухається через океан. Це буде щось, що покажуть по телевізору», — сказав пастор, якого називають найбільшим пророком Америки.

Він додав, що бачив «маленькі кораблі, що виходили з цього материнського корабля, які були кулями світла».

«Ви кажете: „Брендоне, це звучить дещо дивно“. Так, це так. Для мене це було дещо дивно. Я навіть не хотів про це говорити, але мені наказали. Я тут просто для того, щоб попередити вас», — сказав Біггс.

Водночас християнський пастор стверджує, що космічним кораблем керуватимуть не іншопланетяни, а «демонічні духи».

«Не існує такого поняття, як іншопланетяни. Ви маєте мене почути. А в небі будуть такі речі, які налякають усіх у найближчі дні, бо люди казатимуть: „О ні. Іншопланетяни справді існують“. Ні, це грішні ангели», — сказав він.

Біггс зізнався, що не знає, коли має здійснитися його видіння, але попередив, що на вигляд воно буде як «демонічне світло» на нічному небі.

Відео стало вірусним у соціальних мережах, де користувачі припустили, що видіння Біггса було міжзоряним гостем, який рухається крізь нашу Сонячну систему.

Однак NASA давно визначило, що об’єкт, який отримав назву 3I/ATLAS, є кометою з іншої частини Всесвіту.

Нагадаємо, професор Гарвардського університету Аві Лоеб висунув сміливу гіпотезу, згідно з якою 3I/ATLAS може бути технологічним артефактом, замаскованим під природне небесне тіло. Його наближення до Сонця 29 жовтня 2025 року стане вирішальним тестом для цієї теорії.