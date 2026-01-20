День пошанування білок 21 січня: 5 найцікавіших фактів про рудих пухнастиків

21 січня світ відзначатиме День білок / © Associated Press

Білки — одні з найрозумніших і найхитріших мешканців наших парків та лісів. До їхнього «професійного свята» ТСН.ua зібрав 5 фактів, які змусять вас подивитися по-новому на цих милих тваринок.

Хто вигадав це свято

День пошанування білок — свято молоде, його заснували у 2001 році в США. Ініціатором стала реабілітологиня диких тварин із Північної Кароліни Крісті Харгроув. Вона хотіла змінити ставлення людей до цих гризунів, яких часто незаслужено вважають просто «шкідниками» або «щурами з пухнастим хвостом».

Дата 21 січня була обрана не випадково: саме в середині зими природні запаси їжі вичерпуються, і білки найбільше потребують людської допомоги та додаткової підгодівлі.

1. Білки саджають ліси (випадково)

Білки — це, мабуть, найефективніші «лісники» у природі. Вони роблять тисячі схованок із горіхами та жолудями на зиму, але… забувають про значну частину з них.

За статистикою, одна білка може посадити сотні дерев за сезон просто тому, що не знайшла свій «скарб», який навесні проростає.

2. Майстри обману

Якщо білка помічає, що за нею спостерігають (інша білка або птах), вона влаштовує виставу. Тваринка ретельно вдає, що закопує горіх: риє ямку, «кладе» туди щось і присипає листям.

Насправді ж горіх залишається у неї за щокою, а потім тваринка ховає його в іншому місці. Це називається «тактичний обман».

Білки використовують хвіст як парашут та ковдру

3. Хвіст як парашут і ковдра

Пухнастий хвіст слугує не для краси. Взимку білка накривається ним, як ковдрою, щоб зберегти тепло.

А під час падіння хвіст працює як балансир і парашут, дозволяючи тварині виживати після падіння з висоти 30 метрів.

4. Зуби ростуть вічно

Як і у всіх гризунів, передні зуби білки ростуть протягом усього життя — приблизно на 15 см на рік!. Їм життєво необхідно гризти тверду їжу, щоб сточувати їх, інакше зуби виростуть настільки довгими, що тварина не зможе їсти.

Зуби у білок ростуть протягом всього життя

5. Вміють бігати зигзагами

Тікаючи від хижака, білка ніколи не біжить прямо. Вона рухається хаотичними зигзагами.

Це збиває з пантелику яструбів, котів та собак, даючи гризуну дорогоцінні секунди, щоб дістатися безпечного місця.

Як правильно пригостити білку

Якщо вирішите відзначити свято походом у парк, пам’ятайте про «білкову дієту».

Можна: несмажене насіння (гарбузове, соняшникове), волоські горіхи, фундук (краще в шкаралупі), нарізане яблуко або моркву.

Категорично не можна: Мигдаль (отруйний для білок), солодке печиво, хліб (викликає бродіння та розлади травлення), солоні горішки чи чіпси («вбивають» нирки у білок).

Нагадаємо, назви тварин в українській мові часто мають глибоке коріння, пов’язане з їхніми особливостями або історією. Саме так і сталося з білкою, яка має не одну, а кілька назв, що відображають різні аспекти її природи.