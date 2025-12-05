День Святого Миколая в Україні: етнографиня розповіла про давні традиції та їхню виховну роль

Святий Миколай / © Фото з відкритих джерел

День Святого Миколая має давню історію в Україні та протягом століть виконував важливу виховну роль. Свято традиційно вважали «таємним»: подарунки діти знаходили під подушкою — як нагороду за слухняність протягом року. Якщо ж поведінка залишала бажати кращого, малюкам нагадували про можливість отримати різку.

Про особливості свята в етері КИЇВ24 розповіла етнографиня Галина Олійник.

«От це означає, що і завжди тій дитині треба було бути слухняною і завжди бути чемною впродовж цілого року. Тому що це не обов’язково фіксувалося тільки перед Різдвяними святами», — зазначила Олійник.

Етнографиня зазначила, що подарунки на Миколая в минулому були скромними. За словами Олійник, це були яблука й горіхи, що взимку мали особливу цінність.

Етнографиня пояснила, що український образ Миколая суттєво відрізняється від Діда Мороза й Санта Клауса. Миколай був реальною постаттю — святим, до якого можна було звернутися з листом. В українських родинах існувала традиція класти листи на вікно за чотири дні до свята, аби янголи могли «передати» їх святому. На відміну від Санти, який нібито встигає обійти світ за одну ніч, Миколай у народних уявленнях діяв інакше, без «оленів» і з допомогою янголів.

Олійник підкреслила: українські традиції містять глибоку педагогічну мудрість. За її словами, якщо уважно проаналізувати звичаї, які стосувалися дітей і молоді, стає помітно, що вони були продуманими й важливими для виховання протягом багатьох поколінь.

