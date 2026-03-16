ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
104
2 хв

День святого Патрика: чому 17 березня весь світ стає зеленим і які традиції можуть принести удачу

17 березня у світі відзначають День святого Патрика — яскраве ірландське свято, яке давно стало міжнародним. У цей день люди одягають зелений одяг, шукають чотирилисник на щастя та згадують легенди про лепреконів і магію кельтської традиції.

Олена Кузьмич
День святого Патрика

17 березня світ відзначає День святого Патрика — одне з найяскравіших весняних свят, яке давно вийшло за межі Ірландії. У цей день міста фарбуються у зелений колір, люди шукають чотирилисник на щастя, а легенди про лепреконів і магію кельтів знову оживають.

Свято, присвячене покровителю Ірландії — святому Патрику, виникло ще у V столітті. Саме він, за легендами, приніс християнство на ірландські землі та пояснював людям ідею Святої Трійці за допомогою трилисника. З того часу конюшина стала головним символом свята, а зелений колір — знаком весни, життя та удачі.

З роками День святого Патрика перетворився на глобальний культурний феномен. Паради проходять у Нью-Йорку, Чикаго, Лондоні, Сіднеї та десятках інших міст. У США навіть фарбують річку Чикаго в яскраво-зелений колір, а відомі пам’ятки світу підсвічують зеленим світлом.

Чому зелений колір приносить удачу

Зелений колір у кельтській традиції символізує природу, родючість і захист від злих сил. У народних віруваннях вважається, що якщо 17 березня одягнути щось зелене, це приверне удачу на цілий рік.

А ще цього дня згадують легенди про лепреконів — маленьких чарівних істот, які нібито ховають горщики із золотом. За повір’ям, якщо знайти лепрекона, він може виконати три бажання.

Символи Дня святого Патрика

Найвідомішими символами свята стали:

  • трилисник (shamrock)

  • зелений одяг

  • лепрекони

  • чотирилисник як знак щастя

  • веселка та легендарний горщик із золотом

Усі вони пов’язані з давніми кельтськими віруваннями про магію природи та приховані скарби.

Прикмети на День святого Патрика

У народі існує кілька прикмет, пов’язаних із цим днем:

  • якщо знайти чотирилисник, рік буде дуже щасливим;

  • якщо 17 березня почати нову справу, вона матиме успіх;

  • якщо у цей день йде дощ, літо буде врожайним;

  • якщо побачити веселку — це знак несподіваної удачі.

Що можна зробити цього дня

Навіть якщо ви не в Ірландії, є кілька простих способів відчути атмосферу свята:

  • одягнути щось зелене

  • посадити або знайти конюшину

  • загадати бажання

  • зібрати друзів на весняну зустріч

  • дізнатися більше про кельтські легенди

День святого Патрика давно став не лише ірландським святом, а символом весни, радості та віри у маленькі дива. І, можливо, саме цього дня комусь справді пощастить знайти свій чотирилисник.

Нагадаємо, що раніше ми писали про День святого Патрика: що варто зробити та чого категорично потрібно уникати.

