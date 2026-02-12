День святого Валентина небезпечний для здоров’я: вчені пояснили чому

День святого Валентина / © Unsplash

День святого Валентина може стати причиною серйозного емоційного дискомфорту, який психологи називають «Valentine’s Day Blues». Дослідження показують, що очікування від свята та маркетинговий тиск часто призводять до депресивних настроїв як серед самотніх людей, так і серед тих, хто перебуває у парі.

Про це повідомляє Зелена газета.

Очікування vs Реальність

Згідно з дослідженням Монтклерського університету, рівень депресивних симптомів у людей, які не отримали очікуваних подарунків на 14 лютого, залишався підвищеним протягом трьох тижнів після свята. Цей феномен пов’язують із надмірною комерціалізацією дня та ідеалізованими образами «щасливих пар» у медіа.

Національне опитування Американської психологічної асоціації (APA) підтверджує ці дані:

45% респондентів відчувають підвищений рівень стресу за тиждень до свята.

38% самотніх людей заявили, що в цей період гостро відчувають соціальну ізоляцію та тиск.

Психологічний вплив самотності

Для молодих людей свято часто стає тригером, що нагадує про розриви або невдалі стосунки. Постійна демонстрація «ідеального життя» в соцмережах посилює смуток та тривожність через схильність порівнювати себе з іншими. Психологи наголошують, що самотність у цей період перестає бути просто емоцією, перетворюючись на фактор ризику для здоров’я.

«Самотність — це не просто емоція. Це стан, який має вимірюваний вплив на психічне й фізичне здоров’я, порівнюваний із традиційними факторами ризику», — зауважила американська психологиня та дослідниця Джуліанна Голт-Ланстад.

Експерти закликають розрізняти два поняття: самотність (небажана ізоляція з негативним емоційним забарвленням) та усамітнення (свідомий вибір бути наодинці, що може мати позитивний вплив на психіку). Саме нав’язлива реклама та соціальні очікування перетворюють нейтральне усамітнення на болісне відчуття самотності 14 лютого.

