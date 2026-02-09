День святого Валентина в цих країнах не відзначають: святкувати тут суворо заборонено

День святого Валентина

Реклама

День святого Валентина має надзвичайно давню історію, яка налічує понад 16 століть і бере свій початок ще з часів давньоримського фестивалю Луперкалії. У західній європі традиція масового святкування зміцнилася ще в тринадцятому столітті, а в сполучених штатах америки вона офіційно зафіксована з тисяча сімсот сімдесят сьомого року. Протягом тривалого часу це свято еволюціонувало і сьогодні сприймається в більшості країн як популярна світська подія, присвячена коханню.

Незважаючи на глобальну популярність, у багатьох куточках світу цей день досі вважають загрозою для місцевих релігійних норм або культурних традицій. У деяких державах офіційна влада вбачає в атрибутах свята небезпечну пропаганду західного способу життя, що призводить до жорстких обмежень. Через це в окремих країнах день закоханих перебуває під суворою забороною або зазнає серйозних переслідувань, а за спробу подарувати квіти чи валентинку 14 можна навіть опинитися за ґратами.

Пакистан: заборона на рівні Вищого суду

У Пакистані це свято стало причиною серйозних політичних та судових суперечок, які завершилися офіційною забороною на рівні Вищого суду країни. Все почалося з того, що колишній президент Мамнун Хуссейн публічно закликав громадян відмовитися від святкування, стверджуючи, що воно не має жодного стосунку до національної культури. Це призвело до запровадження суворих обмежень, згідно з якими з усіх громадських місць мають бути видалені будьякі символи свята, а засобам масової інформації заборонено навіть згадувати про цей день. Незважаючи на постійний нагляд поліції, багато пакистанців все одно намагаються таємно дарувати квіти та подарунки, ховаючись від правоохоронних органів.

Реклама

Малайзія: суперечність ісламським канонам

Схожа ситуація спостерігається і в Малайзії, де державна влада веде активну боротьбу з Днем закоханих ще з 2005 року. Національна рада з ісламських питань видала указ, який визнає це свято таким, що суперечить релігійним нормам через його християнське походження. Хоча представники християнських громад намагалися довести, що сучасне свято вже давно втратило свій релігійний контекст, уряд залишився непохитним. У країні регулярно проводяться спеціальні рейди з метою виявлення та затримання пар, які наважуються святкувати цей день у парках чи готелях, що робить атмосферу чотирнадцятого лютого вкрай напруженою.

Іран: боротьба з «західним занепадом»

В Ірані ставлення до Дня святого Валентина є ще більш жорстким, оскільки він офіційно проголошений символом аморальності та занепаду західної культури. Держава суворо заборонила продаж будь-яких товарів із символікою свята, а релігійні лідери закликають громадян допомагати у виявленні порушників. Як альтернативу молоді пропонують відзначати стародавнє перське свято Сепандармазган, присвячене божеству любові та відданості. Однак, попри всі заборони, популярність західного свята серед іранців залишається настільки високою, що багато хто ігнорує офіційні застереження і все одно вітає своїх коханих саме 14 лютого.

Індія: радикальні протести та курйозні ініціативи

В Індії ситуація виглядає дещо інакше, адже офіційної державної заборони не існує, проте закохані часто стають жертвами нападів радикальних угруповань. Екстремісти проводять агресивні акції протесту, під час яких можуть публічно принижувати пари або навіть погрожувати їм примусовим одруженням. Були зафіксовані випадки, коли активісти силоміць обстригали волосся молодим людям, які виявляли свої почуття на публіці. У дві тисячі двадцять третьому році влада спробувала перейменувати свято на День обіймів з коровами, намагаючись змістити акцент на місцеві традиції, але після хвилі висміювання в соціальних мережах ця ініціатива була скасована.

Саудівська Аравія: від жорсткої заборони до лібералізації

Особливе місце в цьому списку посідає Саудівська Аравія, де ситуація останнім часом почала змінюватися в бік лібералізації. Протягом тривалого часу День святого Валентина був суворо заборонений, а релігійна поліція жорстко контролювала, щоб у крамницях не з’являлося жодних червоних квітів чи сердечок. Порушників чекав арешт, а святкові товари продавалися лише на чорному ринку. Проте завдяки реформам спадкового принца Мохаммада бін Салмана повноваження релігійної поліції були значно обмежені, і сьогодні жителі країни можуть вільно та відкрито святкувати День закоханих, не побоюючись переслідувань з боку держави.