Депресія та апатія після новорічних свят: чому це стається та що робити

Святкові веселощі закінчилися, а разом із ними — підвищений настрій і енергія. Післясвяткова депресія — реальний стан, який тимчасово зачіпає багатьох.

Про це розповіли психологи та психотерапевти доктор Джоланта Берк, сімейна терапевтка Анджула Мутанда та терапевт доктор Дональд Грант, пише Daily Mail.

За словами доктора Джоланти Берк, післясвятковий спад настрою пов’язаний із роботою системи винагороди мозку та рівнем дофаміну. «Післяріздвяна депресія тісно пов’язана з дофаміном», — пояснює вона. Дофамін — нейромедіатор, який відіграє центральну роль у мотивації, задоволенні та винагороді. Він виділяється не тільки коли ми отримуємо щось приємне, а й коли ми на це очікуємо.

«Напередодні Різдва рівень дофаміну зазвичай зростає через очікування відпустки, спілкування та особливих подій», — пише доктор Берк у виданні The Conversation. «Це очікування дає мозку багаторазові порції „винагороди“».

Однак після свят ці винагороди зникають. «Повернення до рутини разом із коротшими днями та меншою кількістю соціальних планів може призвести до тимчасового зниження рівня дофаміну», — пояснює вона. «Люди описують це як пригніченість, відсутність мотивації або неспроможність насолоджуватися тим, що раніше приносило задоволення».

Ще один гормон, що коливається в цей період, — окситоцин, «гормон любові», який відповідає за соціальні зв’язки та емоційну близькість. «Його рівень зростає, коли ми відчуваємо близькість, наприклад, коли батьки обіймають дитину, що зміцнює почуття довіри та прив’язаності», — додає Берк. Після свят, коли багато людей провели час із родиною та друзями, раптовий перехід до ізоляції може викликати самотність та пригнічений настрій.

Святковий період також порушує здоровий режим: пізнє лягання спати, вживання алкоголю, менше фізичної активності. Це викликає короткострокові викиди дофаміну, але часто залишає людей виснаженими у перші тижні нового року.

Доктор Берк радить починати день із природного світла, коротко гуляти в обідній час і більше рухатися — навіть просто ходити пішки замість користування громадським транспортом. Фізична активність стимулює циркадний ритм, допомагає нормалізувати сон і покращує настрій.

Сімейна терапевтка Анджула Мутанда підкреслює, що підтримка соціальних зв’язків важлива навіть для тих, хто відчуває себе виснаженим після свят. «Перебування поруч з іншими під час окремих справ — читання, перегляд телевізора — допомагає відчувати зв’язок без необхідності постійно спілкуватися», — пояснює вона.

Доктор Дональд Грант радить встановлювати невеликі реалістичні цілі, практикувати майндфулнес і концентруватися на щоденних звичках, щоб зменшити стрес і повернути відчуття досягнень. «Новий рік дає можливість переглянути розпорядок дня, але не обов’язково змінювати все відразу», — додає він.

Експерти наголошують, що післясвятковий спад настрою зазвичай тимчасовий і не є ознакою клінічної депресії. Це нормальна реакція мозку на зміну стимулів і повернення до звичайного життя.

