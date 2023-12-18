Депутат Держдуми РФ написав “наукову” працю про наслідки “сексу з неграми” для російських жінок

У публікації у науковому журналі російські автори опираються на так зване “вчення про першого самця у самки” .

У Росії в петербурзькому науковому журналі “Юридична наука: історія та сучасність” з’явилася публікація, в якій серед іншого докладно розбирається “вчення про першого самця у самки” або так звана "телегонія" на прикладі сексу росіянок із чорношкірими іноземцями.

Як повідомляє видання “Подъем", один із співавторів цієї “наукової” статті — депутат Держдуми РФ, 57-річний Ігор Ананських.

У коментарі виданню політик пояснив, що долучився до написання цієї праці, яка має назву “Російська сім'я як основа вітчизняної державності”, оскільки “питання сім'ї завжди хвилювали російський народ”.

“Сім'я — це осередок суспільства. У сім'ї формується свідомість підростаючого покоління. У принципі, і стаття про те, що ми, російська нація, російська, ми завжди просували культ сім'ї як первинного осередку суспільства”, - сказав парламентар.

У цій публікації автори опираються на так зване “вчення про першого самця у самки” або телегонію, яка “не має офіційного статусу науки”, але про яку, як пишуть у статті, “знають фахівці у галузі генетики”.

“Наочним прикладом наслідків сексу з чужорідними сексуальними партнерами можуть бути численні міжнародні фестивалі, спортивні олімпіади, коли російські особи жіночої статі віддавалися неграм. Надалі, маючи білого чоловіка, такі жінки стали народжувати від білих, генетично здорових СВОЇХ чоловіків, дітей “ні в матір, ні в вітця, а в чорного та дебільного молодця”. Причиною появи цих “молодців” була генетична мутація хромосомного ланцюжка”, — стверджують російські “науковці”.

Фрагмент статті депутата Держдуми РФ про сім'ю і секс / Фото: Telegram / "Подъем"

Також в цій публікації пропонується доповнити кілька статей КК РФ проти статевої свободи, зокрема пунктом про “зносини нормальним статевим шляхом”.

Депутат Ананських повідомив, що вже готує ініціативи щодо зміни законодавства про сім'ю, про які йшлося у статті, але про конкретику розповідати не став.

Нагадаємо, раніше у Росії вирішили боротись із популярним порносайтом Pornhub. Росіянам не сподобались сюжети порнороликів, де "показують домінування України над Росією".

Читайте також: