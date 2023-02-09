Депутат Держдуми виявив пропаганду "нетрадиційних цінностей" у російському фільмі про Чебурашку

Російському актору, який є депутатом російського парламенту, не сподобалося, що головний персонаж стрічки Чебурашка називає Дядю Гену мамою.

Російський актор та депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов заявив, що у новому російському блокбастері, знятому за мотивами відомого російського мультфільму, немає позитивних героїв-людей, а стосунки Чебурашки із іншим персонажем, садівником Геннадієм Петровичем дуже сумнівні.

Таку заяву російського депутата цитує Telegram-канал “Подъем”.

Дмитро Пєвцов побачив у поведінці героїв фільму пропаганду “нетрадиційних цінностей”, яка, на його думку погано впливатиме на дітей після його перегляду.

“Те, що нам дорослим смішно, на дітей діє пролонговано. Ми сміємося з того, що Чебурашка називає Дядю Гену мамою. Начебто смішно, так? А для дітей це такий маленький сигнальчик, що тато, мама – не має значення. Чоловік може бути мамою. Ось такі ось дзвіночки, непомітні, наче невидні. Я вже не говорю про вульгарність і відверті, власне кажучи, придумані та неприємні історії всередині сім'ї”, - розкритикував фільм 59-річний російський актор-путініст, який називає представників ЛГБТ-спільноти “ворогами Росії”.

Відомо, що Дмитро Пєвцов підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Зараз він перебуває під персональними міжнародними санкціями.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив Мінкульту країни показувати у кінотеатрах документальні фільми про війну в Україні та "боротьбу з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології".

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