Депутат Лебігович, пірат Шольц та багато "бавовни": добірка мемів про останні курйозні події (фото)

Протягом місяця сталося чимало курйозних випадків. Що б не відбулося в Україні чи світі, користувачі вже напоготові вигадати кумедні жарти та поділитися ними в Мережі.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку мемів про останні вірусні історії та події.

Депутат Михайло Лебігович

Меми про Лебіговича / Фото: соцмережі

Нещодавно соцмережі заполонили дописи та відео з агітацією голосувати за нардепа Лебіговича на наступних президентських виборах. Ба більше, на вулицях навіть висіли відповідні плакати, а в Мережі з'явилися сайти з "передвиборчою кампанією".

Меми про Лебіговича / Фото: соцмережі

А почалося все з того, що український блогер Михайло Лебіга, який знімає стрими з реакцією на шоу й інші кумедні події, подивився старі дебати Януковича та Ющенка. Юзерам настільки сподобався прямий ефір, що вони охрестили Михайла кандидатом на посаду президента. До слова, вони ще й прізвище йому нове вигадали – Лебігович (поєднання Лебіги та Януковича).

Далі користувачів було вже не зупинити: вони записували відео, створювали меми та фотожаби з агітацією.

Меми про Лебіговича / Фото: соцмережі

Сам Михайло заявляв, що не має до цього жодного відношення і не планує балотуватися.

Меми про Лебіговича / Фото: соцмережі

Але через декілька днів це дійшло до Верховної ради України. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі запитав, чи хороший рейтинг у Лебіговича і як із ним зв'язатися.

Втім, невинний жарт зайшов ще далі. Лебіга вирішив направити ажіотаж навколо себе у корисне русло. Блогер записав відеозвернення, де оголосив, що разом із Монобанком та фондом "Повернись живим" створив голосування, де люди мають змогу віддати свій голос "за Лебіговича".

@misha.lebiga Звернення кандидата на пост президента України Михайла Лебіговича. Всіх Чекаю ♬ оригінальний звук - misha.lebiga

Голосувати потрібно не підписами, а донатами: один голос – 100 грн. У восьми містах України влаштували виборчі дільниці. Також віддати голос можна було в онлайн-банку, де у нагороду можна було ще й отримати новий дизайн банківської карти із зображенням Лебіговича.

Голосування тривало добу. 4 вересня Михайло оголосив результат. Так, онлайн вдалося зібрати 20 199 531 грн, а на дільницях – 397 504 грн.

Пірат Шольц

Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела

Німецький канцлер Олаф Шольц впав під час пробіжки 2 вересня. За декілька днів він показав, який має вигляд. На світлині канцлер ФРН постав із чорною пов'язкою на правому оці. "Не терпиться побачити меми", - прокоментував публікацію він.

Зі свого боку, юзери наробили купу кумедних мемів, де порівняли Шольца з піратом.

Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела

Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела

Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела

Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела

Меми про Олафа Шольца / Фото: соцмережі

Магшот Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office

24 серпня експрезидент США Дональд Трамп прибув до в'язниці як обвинувачений у справі про втручання у президентські вибори. Політика зареєстрували як ув'язненого та зробили його фото.

Трамп став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремний знімок.

Користувачі також часу не гаяли:

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Меми про Дональда Трампа / Фото: соцмережі

Цікаво, що Трамп перетворив свою фотографію із в'язниці на рекордний збір коштів. Йому вдалося зібрати 7,1 млн доларів пожертв.

Боброві бомбардування

У ніч проти 30 серпня на військовому аеродромі під російським Псковом сталися сильні вибухи через атаку дронів.

Українська далекобійна зброя влучила у ворожу ціль за 700 км. За даними ГУР, було знищено чотири російські літаки Іл-76. Тієї ночі неспокійно було і в Брянську. Там дрон впав на один із найбільших російських заводів мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". Завітала "бавовна" і до Тули.

Реакція Мережі також була бурхливою:

Меми про "бавовну" в РФ / Фото: соцмережі

Меми про "бавовну" в РФ / Фото: соцмережі

Меми про "бавовну" в РФ / Фото: соцмережі

Меми про "бавовну" в РФ / Фото: соцмережі

Меми про "бавовну" в РФ / Фото: соцмережі

Загибель Пригожина

Євген Пригожин / Twitter

23 серпня в російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав літак на борту якого міг перебувати ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Згодом "Росавіація" підтвердила загибель Пригожина та його найближчого соратника, неонациста Дмитра Уткіна.

Користувачі ніяк не могли натішитися новині:

Меми на честь падіння літака Пригожина Фото: ГРОМ

Меми про падіння літака Пригожина / Фото: соцмережі

Меми про падіння літака Пригожина / Фото: соцмережі

Мережа вибухнула мемами через падіння літака Пригожина Фото: соцмережі

Євгена Пригожина поховали "у закритому форматі" 29 серпня в Санкт-Петербурзі на Порохівському кладовищі.

Крах космічного апарату "Луна-25"

20 серпня російський космічний апарат "Луна-25" зіткнувся з Місяцем та успішно розбився. Він повинен був здійснити посадку в районі Південного полюса 21 серпня. Росія анонсувала "сенсаційне повернення в космос", пишаючись, що це мало бути першою космічною операцією РФ з дослідження Місяця від 1976 року.

Втім, вони вкотре зганьбилися.

Чергове фіаско росіян надихнуло українців на нові жарти:

Меми про крах "Луни-25" / Фото: соцмережі

Меми про крах "Луни-25" / Фото: соцмережі

Меми про крах "Луни-25" / Фото: соцмережі

Меми про крах "Луни-25" / Фото: соцмережі

Меми про крах "Луни-25" / Фото: соцмережі

Меми про крах "Луни-25" / Фото: соцмережі

"Бавовна" на Кримському мосту

Пошкодженй Кримський міст після вибухів 17 липня / Скриншот

17 липня вночі на Кримському мосту пролунали гучні вибухи. Внаслідок "бавовни" "впав" проліт мосту, там виникли кілометрові затори, автомобільний рух перекрили. Голова СБУ Василь Малюк визнав, що за підривом стоїть його спецслужба.

Найкращі меми та жарти про вибухи на Кримському мосту:

Фото: соцмережі.

Фото: соцмережі.

Фото: соцмережі.

Фото: соцмережі.

Фото: соцмережі.

Тим часом окупанти зводять додатковий захист для оборони. Вони огородили його спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями.

Нагадаємо, прем'єр Албанії розповів анекдот про Путіна і смерть Пригожина. Публіка відреагувала сміхом.

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