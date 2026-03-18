Весільна церемонія в Лакнау, Індія, завершилася масовою бійкою після конфлікту між гостями, який швидко вийшов з-під контролю.

Про це повідомляє Need To Know.

Інцидент стався близько опівночі 12 березня. За попередніми даними, суперечка почалася за участі місцевого депутата Тілака Чаудхарі та одного з гостей. Згодом до конфлікту долучилися інші присутні.

На відео, яке опублікувало видання, видно, як чоловіки б’ють один одного пластиковими стільцями, тоді як у залі лунають крики. Ті, хто не мав під рукою предметів, вступали в бійку кулаками. Сутичка швидко поширилася.

За інформацією місцевих ЗМІ, прихильники Чаудхарі втрутилися у конфлікт, нападаючи на інших гостей і кидаючи стільці.

На місце події оперативно прибули правоохоронці, яким вдалося стабілізувати ситуацію. Після цього весільну церемонію було продовжено.

Щонайменше чотирьох осіб затримали та доправили на медичне обстеження.

Бійка на весіллі / © скриншот з відео

Батько нареченої, Прамод Кумар, заявив, що конфлікт спровокували сторонні особи, які силоміць проникли на територію святкування.

«Ми були зайняті весільними обрядами, коли раптом увірвалися сторонні люди й влаштували хаос», — сказав він. «Моя родина не мала жодного стосунку до цієї бійки. Ганебно, що такі люди зіпсували священну подію. Я вимагаю від поліції вжити суворих заходів».

За словами очевидців, окрім стільців, учасники сутички використовували палиці. Додаткову паніку спричинили повідомлення про можливі постріли, однак поліція наразі перевіряє цю інформацію.

Правоохоронці також розпочали процедуру анулювання ліцензії на револьвер, який належить Чаудхарі. Триває збір свідчень, і не виключено нові затримання.

