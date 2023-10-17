Депутатів Європарламенту випадково привезли до Діснейленду замість Страсбурга

Машиніст повернув не туди.

Депутати Європарламенту замість Страсбурга опинилися у Діснейленді.

Про це пише Politico.

Відомо, що щомісяця частина засідань Європейського парламенту відбувається у Страсбурзі замість Брюсселя. Туди депутатів доправляють спеціальним поїздом.

Втім, цього разу машиніст випадково повернув не туди. Потяг опинився на станції Марн-ла-Валле-Шессі. Саме там розташований паризький Діснейленд. Це призвело до 45-хвилинної затримки.

"Ми не змогли вийти, на жаль", — сказав один із посадовців, додавши, що під час зупинки бачив вершину американських гірок Space Mountain.

Ще один пасажир додав, що "всі сміялися з курйозної ситуації".

Машиніст перейшов до іншого кінця поїзда та вирушив у правильному напрямку.

Нагадаємо, літаки з борцями сумо не змогли злетіти через вагу. Авіаперевізник зробив "незвичайний крок" для вирішення проблеми.

Читайте також: