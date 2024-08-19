Дерево зубного болю: де розташована унікальна пам'ятка та що про неї відомо (фото)

У непальській столиці Катманду розташована своєрідна святиня богині Вайша Дев, покровительки зубного болю, де люди, які страждають на проблеми із зубами, прибивають рупії до старого стовбура дерева як підношення.

Про це пише Oddity Central.

Розташоване на вузькій вуличці в Катманду, між Тамелем і площею Катманду Дурбар, дерево зубного болю є однією з найнезвичайніших туристичних визначних пам'яток у непальській столиці. Кажуть, що святиня Вайша Дев є пнем, відрізаним від міфічного дерева, відомого як Бангемудха, але майже неможливо сказати, що це взагалі дерево, оскільки воно повністю вкрите непальськими рупіями, прибитими до нього.

Хоча неможливо дізнатися, скільки років цій унікальній святині насправді, деякі джерела стверджують, що вона перегукується з королівством Ліччхаві, що існував у долині Катманду приблизно від 400 до 750 року н. е. Попри те, що сучасна стоматологія практикується в Катманду вже декілька десятиліть, люди, як і раніше, приходять до дерева зубного болю, щоб прибити монети, сподіваючись, що богиня позбавить їх проблем із зубами.

Дерево зубного болю / Фото: Bangamudha

Легенда говорить, що в глибині головного отвору цього священного пня дерева є крихітний вирізаний із золота ідол, але прибиті монети, які вистилають внутрішню частину отвору, не дозволяють зазирнути всередину. Згідно з Earth Storiez, золотий ідол був викрадений давним-давно, хоча це ніяк не вплинуло на популярність святилища зубного болю.

Протягом багатьох років дерево зубного болю в Катманду приваблювало як тих, хто страждає на зубний біль, так і стоматологів, які шукають роботу. Молитви — це добре, але для тих, хто шукає практичніший підхід, навколо святилища Вайша Дев є десятки стоматологічних клінік. Нині їх так багато, що район довкола знаменитого пня дерева тепер відомий як стоматологічний район міста.

Попри те, що за останні роки стоматологія зробила крок далеко вперед завдяки технологічним досягненням, люди, як і раніше, приходять до дерева зубного болю, щоб прибити монети щоразу, коли вони відчувають його.

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