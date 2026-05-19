Дешевше, ніж в Україні: скільки пара витратила на розкішне весілля в Чорногорії

Українка Олена поділилася деталями витрат на власне весілля в Чорногорії. За словами дівчини, чотириденне святкування для 18 гостей коштувало 30 300 євро без урахування щоденних закупівель їжі на віллу.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Найбільшою статтею витрат стала оренда вілли — 8 тисяч євро. У суму входили туристичний податок, доплата за проведення весільного дня, а також проживання. Окремо пара оплачувала сніданки для гостей — по 9 євро на людину щодня.

Весільний банкет обійшовся у 4095 євро. Святкування організували у форматі меню, тому кожен гість заздалегідь обирав закуску, салат та основну страву. У вартість також увійшли закуски й напої у велкам-зоні, окремий безлімітний бар, харчування персоналу, а також прибирання та мийка після заходу.

Для гостей також підготували невеликі подарунки — пляшечки з лімончелло у велкам-зоні. Це коштувало ще 110 євро. Весільний торт замовляли окремо. Його вартість склала 180 євро, з яких 50 євро — доставка.

На декор та оформлення весілля пара витратила 4070 євро. У цю суму входили шлюбна арка та зона біля неї, оформлення велкам-зони й головного столу, букет нареченої, освітлення, тканина в основній зоні, а також оренда меблів і посуду. Окремо молодята замовляли декоративні кульки для басейну.

Значну частину бюджету склали послуги команди, яка прилетіла на весілля з Варшави. Послуги відеографів разом із транспортними витратами коштували 4000 євро. Фотограф обійшовся у 1650 євро, а ведучий — у 1550 євро, включно з проживанням та дорогою. Діджей із власною апаратурою та освітленням коштував 1250 євро.

Організацією та координацією заходу займався весільний організатор. За словами Олени, його послуги коштували 10% від загальної суми весілля без урахування оренди вілли або мінімум 2000 євро.

Наречена зазначила, що на власному образі їй вдалося заощадити. Першу весільну сукню вона придбала зі знижкою 30% під час Чорної п’ятниці, тому весь її образ коштував 1000 євро. Другу сукню та частину одягу, за словами дівчини, їй подарували бренди. Образ нареченого обійшовся у 200 євро.

Весільні каблучки ручної роботи коштували 1300 євро. Також молодята замовляли стиліста для нареченої та мам — макіяж і зачіски разом із витратами на дорогу для команди обійшлися у 420 євро.

Окремо пара витратила 70 євро на вежу з шампанським. Келихи та ігристе, за словами Олени, вони привезли із Варшави. Ще приблизно 50 євро пішло на дрібниці для церемонії — картриджі для Instax, книжечки для обітниць та фотоальбоми.

У підсумку, якщо не враховувати закупівлю їжі на віллу на всі дні відпочинку, загальна вартість весілля в Чорногорії склала 30 300 євро.

У коментарях під відео користувачі активно обговорювали бюджет святкування. Частина користувачів Мережі зауважила, що подібне весілля в Україні могло б коштувати дорожче.

«Ну, дешевше в рази ніж в Україні», — зазначила одна з коментаторок.

