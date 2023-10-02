Дешевше, ніж будинок для літніх людей: пенсіонери забронювали 51 круїз поспіль (фото)

Австралійська пара пенсіонерів провела майже 500 днів у навколосвітній подорожі після замовлення 51 круїзу поспіль.

Про це повідомляє A Current Affair.

Марті та Джесс Ансен вирушили до свого першого круїзу 16 червня 2022 року, після довгих двох років суворої ізоляції через COVID-19 в Австралії.

Подружжя залишалося на борту судна понад 450 днів — довше, ніж більшість команди, серед яких і капітани — і планує мандрувати протягом двох років.

"Зрештою, я сказав своєму туристичному агенту: "Послухайте, що б не сталося, просто забронюйте це", — сказав Марті.

Марті та Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Подружжя стверджує, що дешевше здійснити навколосвітню подорож протягом двох років, ніж платити за будинок для літніх людей.

"Це наш спосіб життя", - сказала Джесс. Пара насолоджувалась круїзами протягом десятиліть, перш ніж зробила це своїм постійним життям.

Марті та Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Серед переваг такого способу життя те, що завжди є чим зайнятися, від танців до вечері, та й прибирати кімнату не потрібно.

"Піти на вечерю, піти на шоу, піти потанцювати?" – сказала Джесс. "Протягом дня у вас є всі ці заняття".

Джесс особливо подобаються бальні танці, а Марті любить заводити "друзів на все життя".

"Тепер нам більше не потрібно прибирати або застилати постіль. Ми так давно цього не робили, тому тепер нам доводиться залишатися на борту, щоб просто залишитися в живих", - пожартував чоловік.

Щодня вони починають грати в пінг-понг і випивають декілька пляшок пива, щоб посидіти на балконі та помилуватися краєвидами.

Марті та Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Команда тішиться, коли бачить цю пару щоразу, коли вони сідають на борт у черговий круїз. Навіть ті, хто щойно вирушив у подорож, чули про це подружжя, яке багато подорожувало, і хочуть привітатися.

"Всі знають їх на кораблі, вони, по суті, знаменитості на борту", - сказав менеджер корабля Рен ван Роєн.

Пенсіонери забронювали 51 круїз поспіль / Фото: A Current Affair

Їхній статус знаменитостей триватиме ще вісім місяців, перш ніж пара висадиться на берег.

Але це не буде кінцем їхніх подорожей світом. Вони планують сісти на борт ще більшого корабля ще на рік.

Щодо їхніх родичів, то вони бачаться з ними, коли зупиняються в портах.

"Це чудове життя", - додав Марті.

Марті та Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Нагадаємо, в Івано-Франківській області пара зайнялась сексом біля ресторану. Їх "застукала" поліція.

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