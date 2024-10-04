"Дешевше, ніж будинок престарілих": пенсіонери замовили 51 круїз поспіль

Подружня пара забронювала 51 круїз поспіль, оскільки вони стверджують, що життя на морі дешевше, ніж будинок для престарілих.

Про це пише Mirror.

Марті та Джесс Ансени вирушили у свою марафонську подорож у червні минулого року, коли вони сіли на борт Coral Princess. Протягом наступних півтора років вони проводили свої дні "заводячи друзів на все життя" дивлячись на світ.

За словами менеджера Рена ван Ройена, Марті та Джесс з Австралії стали "знаменитостями на борту". Інші, які приєднуються до корабля для коротших круїзів, вимагають зустрічі з дуетом, історія якого надихає людей у ​​їхній рідній країні протягом останніх 455 днів.

Марті каже, що їм доведеться деякий час залишитися на борту якогось круїзного лайнера, оскільки вони настільки звикли до життя в морі, що вже не знають, як застелити ліжко чи приготувати їжу, пожартував він Актуальна справа.

Пенсіонери подорожували десятиліттями, але після пандемії Covid вирішили працювати на повну ставку. Відчувши, що пропустили кілька років розваг серед суворого австралійського карантину, вони виношували план провести дні у відпустці.

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Зрештою я сказав своєму агенту: "Слухай, все, що прийде, замовляй і ось чому круїз вийшов таким довгим", — сказав Марті.

У вартість квитка включено все харчування дуету, і їм вдається пропустити щоденні справи завдяки команді бортового персоналу, який прибирає їхні номери.

Вони кажуть, що спосіб життя обходиться дешевше, ніж поселення в будинок престарілих. На початку цього року члени екіпажу – які, за словами Марті та Джесс, стали "як сім’я" зробили все можливе, щоб допомогти прабабусі відсвяткувати її день народження.

У них ще є ще вісім місяців на борту Coral Princess, перш ніж вони висадяться на кілька місяців на сушу. Однак перерва коротка, а потім Джесс і Марті планують вирушити в річний круїз.

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