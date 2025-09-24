Десятки безногих ящірок зібралися біля ЧАЕС — вчені пояснили причину

Веретільниця / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику з настанням холодів спостерігають цікаве природне явище. Тут до зими готуються незвичайні мешканці зони відчуження — веретільниці, відомі як безногі ящірки. З настанням осені ці плазуни починають збиратися у великі групи та шукають укриття, де зможуть безпечно перезимувати, повідомили у пресслужбі заповідника.

Веретільниця. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Фахівці пояснюють, що у жовтні, коли температура повітря помітно знижується, а кількість комах — основної їжі ящірок — зменшується, веретільниці вирушають на зимівлю. Для цього вони обирають затишні та захищені місця, які дозволяють зберігати тепло навіть у найхолодніші місяці. Найчастіше це простори під корінням дерев, глибокі щілини в камінні або товстий шар опалого листя.

Цікаво, що ці ящірки надають перевагу колективній зимівлі: замість того, щоб перечікувати холодну пору поодинці, вони збираються групами, які можуть налічувати кілька десятків особин. Така поведінка допомагає їм краще переносити низькі температури та зберігати енергію.

Навесні, щойно температура повітря знову піднімається і з’являється кормова база, веретільниці залишають свої сховки. Вони відіграють важливу роль у місцевій екосистемі, зокрема контролюють популяції шкідників та дрібних комах. Саме завдяки таким видам у зоні відчуження поступово відновлюється природний баланс, адже територія залишається майже недоторканою людиною.

