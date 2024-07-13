Детрансгендерка описала муки вагітності після зміни статі в підлітковому віці: "Почуваюся монстром"

Жінка, яка в підлітковому віці змінила стать, відверто розповіла про складну вагітність.

Про це пише New York Post.

3 червня 26-річна Пріша Мослі народила здорового хлопчика шляхом кесаревого розтину. Це не здається дивовижним для молодої жінки дітородного віку, але ще близько двох років тому Мослі ідентифікувала себе як чоловіка.

У своїй безрезультатній спробі змінити стать вона накачувала своє тіло тестостероном. У 18 років їй видалили здорові груди, і вона залишилася зі скаліченою та вкритою шрамами грудною кліткою.

Її гормональний фон був і залишається порушеним. Насправді, коли Пріша, яка пройшла деперехід, звернулася до лікаря через відсутність менструації, він розсміявся, коли вона запитала, чи може вона виношувати дитину. Вона була у стосунках зі своїм хлопцем, але вважала себе безплідною.

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

"Я досі не можу повірити, що завагітніла", - сказала вона. "І досі не можу повірити, що він здоровий".

Але це диво не обійшлося без безлічі ускладнень і медичних невідомостей. Мослі перебуває в незвіданих водах, перша з невеликої групи жінок, які пережили деперехід і стали матерями.

Медичні втручання, такі як перехресні статеві гормони, можуть вплинути на фертильність – а Мослі почала вживати тестостерон, коли ще розвивалася.

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

"Все, що відбувається з жіночим тілом, особливо коли воно виношує і народжує дитину, має певну мету", - каже Мослі, додаючи, що тестостерон значно вплинув на механізми її організму.

Після того, як лікарі, по суті, експериментували над нею під виглядом "гендерно-підтверджувальної допомоги", вона тепер ділиться відвертими, інтимними подробицями про свій несподіваний, але дуже складний шлях до материнства.

"Я могла б продовжувати і продовжувати говорити про те, наскільки величезна ця вага", - сказала Мослі, яка зараз є пані послом Незалежного жіночого форуму, про свою розповідь. "Але найгірше те, що це може статися з іншими людьми. Біль від уяви, що хтось інший може відчути або пережити те, що переживаю я, робить біль від того, що я є публічним прикладом, німим. Це не порівняти. Ніхто не прийшов і не врятував мене, коли я була маленькою. Ніхто не сказав мені правди".

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

На жаль, Пріша тепер знає правду. І це боляче. Її тіло було спустошене. Вона каже, що її печінка велика, рівень інсуліну високий. Її матка, сечовий міхур і піхва атрофовані. Її гормональний дисбаланс призвів до того, що дитина народилася великою, а її стегна були замалі для вагінальних пологів.

"Мої м'язи звикли носити дитину так, що мої стегна не могли її витримати. Мені дуже боляче".

Як вона зазначає, не існує стандартів надавання допомоги жінкам, які пережили деперехід. Лікарі просто не знають, як її лікувати.

"Це не дуже хороша новина, але це чесна новина", - сказала Мослі, додавши, що її попередні лікарі та терапевти, які лікували її від гендерної дисфорії, були настільки впевнені у видаленні її грудей і накачуванні тестостероном. "Це було обіцяно. Я повністю повірила в це, тому що мені це було потрібно. Я не змінила стать, тому що мені було весело. Не існувало нейронауки, яка б змінила мій мозок, тож мені довелося редагувати своє тіло".

Гендерна плутанина Мослі почалася в юному віці, коли вона відкрила для себе гендерну ідеологію в Інтернеті. Вона страждала на важку анорексію, тривоги та пограничного розладу особистості, а також пережила сексуальне насильство у 15 років, яке призвело до вагітності та викидня. Розлад харчової поведінки перешкоджав її емоційному дозріванню та фізичному розвитку, особливо в ділянці стегон.

У 15 років вона соціально перейшла на чоловічу стать, а в 17 почала робити ін'єкції тестостерону. Через рік їй зробили подвійну мастектомію, яку провів пластичний хірург у Північній Кароліні. Тоді материнство було останнім, про що вона думала.

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

Проживши декілька років у трансспільноті, під час терапії вона зрозуміла, що гендер не є її проблемою. Вона детрансформувалася і зараз судиться з вісьмома своїми лікарями, стверджуючи, що вони ввели її в оману, змусивши пройти медичні процедури та втручання, які перетворили її на пацієнта на все життя.

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

Мослі особливо переслідує думка про те, що їй видалили груди. Тепер у неї під грудьми утворилися болючі "камені", або, як каже її лікар, молочні маси, що застрягли під рубцевою тканиною і не мають виходу, тому що соски були прикріплені наново і є лише "декоративними". Мій лікар сказав, що частина тканини молочної залози не була видалена, і у мене з'являється молоко у відповідь на пролактин".

Пріша Мослі / Фото: Independent Women's Forum

Замість м'якої подушки для дитини, її груди тверді. "Я почуваюся монстром. Я кладу його на груди і не відчуваю його".

Мослі покладається на донорське грудне молоко, яке, за її словами, було невід'ємною частиною розвитку її сина.

"Перші декілька днів свого життя він провів, шукаючи на моїх грудях речі, яких не існує. Все, що він робив, це блював. Єдине, що його зупиняло – це донорське грудне молоко", - розповіла вона.

Пріша, яка також допомагає виховувати доньку свого хлопця, хотіла б мати ще дітей. "Але також розумно думати, що я не зможу пережити ще одну вагітність", - сказала вона.

І все ж таке материнство, яке вона описує як фізичну агонію, але емоційно наповнене, принесло несподіване зцілення.

"Я повинна була стати домом для когось іншого, щоб моє тіло стало домом для мене", - додала вона.

Нагадаємо, чоловіка, який підсів на наркотики у 10 років, тепер не впізнати. Він похизувався фото до і після наркозалежності.

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