Дев’ять маловідомих фактів про Діву Марію, які можуть вас здивувати

Маловідомі факти про Діву Марію / © pexels.com

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Частину відомостей про матір Ісуса зберегли ранньохристиянські тексти, церковні традиції та середньовічні перекази. Деякі подробиці, які здаються звичними, наприклад, подорож Марії до Вифлеєма на віслюку, в біблійних текстах узагалі не згадуються.

В Ash&Pri розповіли дев’ять цікавих фактів про Діву Марію, які допоможуть краще зрозуміти її образ у Біблії, християнській традиції та ісламі.

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Біблія не називає батьків Діви Марії

У християнській традиції батьків Марії називають Йоакимом та Анною. Проте їхніх імен немає в канонічних книгах Біблії.

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Ці імена відомі завдяки апокрифічному тексту, який називають Протоєвангелієм Якова. Його створення зазвичай датують II століттям. У цьому творі розповідається про народження Марії, про її батьків та обставини, що передували появі Ісуса Христа.

Згодом історії про Йоакима й Анну поширилися у церковному мистецтві, богослужбових традиціях і релігійній літературі. Однак відомості з апокрифів варто відрізняти від біблійних свідчень: вони належать до іншого джерела та не мають такого самого статусу в усіх християнських конфесіях.

Біблія не розповідає, коли й де померла Марія

Євангелія докладніше описують окремі епізоди життя Марії, пов’язані з народженням і дитинством Ісуса. Проте про її останні роки відомостей майже немає.

У Діяннях апостолів Марія згадується серед тих, хто перебував разом з апостолами після вознесіння Ісуса Христа. Це одна з останніх прямих біблійних згадок про неї.

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Святе Письмо не повідомляє, скільки років прожила Марія, де саме вона померла та за яких обставин це сталося. У різних християнських традиціях сформувалися власні уявлення про завершення її земного життя. Католицьке вчення, зокрема, проголошує тілесне взяття Марії до небес, водночас православна традиція вшановує її Успіння.

Ці вірування мають важливе релігійне значення, але подробиці смерті Марії не описані в канонічному біблійному тексті.

Останні записані в Біблії слова Марії звернені до слуг

Одна з найвідоміших фраз Діви Марії міститься в Євангелії від Івана. Під час весілля у Кані Галілейській вона звертається до слуг зі словами: «Що тільки скаже вам, робіть» (Ів. 2:5).

Цей епізод пов’язаний з першим описаним у Євангелії від Івана чудом Ісуса — перетворенням води на вино. Марія повідомляє синові, що на весіллі закінчилося вино, а потім дає слугам настанову виконувати його слова.

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Саме цю фразу часто називають останніми записаними словами Марії в Євангелії. Важливо, однак, уточнити: йдеться про останні слова, зафіксовані в певній євангельській розповіді, а не про достовірно відомі останні слова Марії перед смертю.

Титул Богородиці став предметом богословських суперечок

Марію називають Богородицею — титулом, який має особливе значення у православ’ї та католицизмі. Його історія пов’язана з дискусіями перших століть християнства про природу Ісуса Христа.

Грецьке слово Theotokos, яке перекладають як «Богородиця», буквально означає «та, що народила Бога». Цей титул підкреслює християнське вчення про те, що Ісус Христос є однією особою, яка має божественну й людську природу.

431 року Ефеський собор підтримав використання титулу Богородиці в полеміці з поглядами константинопольського патріарха Несторія. Суперечка стосувалася передусім того, як правильно говорити про єдність божественного й людського у Христі.

Отже, цей титул виник не лише як форма вшанування Марії, а й як важлива частина історії християнського богослов’я.

У Корані Марія має особливе місце

Діва Марія шанується не лише християнами. В ісламі її знають під ім’ям Мар’ям, і вона є однією з найшанованіших жінок релігійної традиції.

Коран розповідає про Мар’ям, її обраність і народження Іси — так в ісламі називають Ісуса. Її історія викладена, зокрема, у 19-й сурі, яка має назву «Мар’ям».

Цікавий факт полягає в тому, що ця сура названа на честь жінки. Мар’ям також неодноразово згадується в інших частинах Корану. В ісламі її вважають взірцем віри, благочестя і відданості Богові.

Водночас християнські й мусульманські уявлення про Ісуса та Марію мають суттєві богословські відмінності. Тому подібність окремих сюжетів не означає, що обидві релігії однаково трактують їхнє значення.

Марія виголошує найдовшу безперервну промову жінки в Новому Завіті

У Євангелії від Луки є уривок, відомий як «Магніфікат», або пісня Марії. Він міститься у Лк. 1:46–55 та передає слова, які Марія промовляє під час зустрічі зі своєю родичкою Єлизаветою.

У цій поетичній промові Марія прославляє Бога, говорить про Його милосердя і згадує про переворот звичних уявлень про багатство, владу й смирення. Вона наголошує, що Бог підтримує тих, хто потребує допомоги, і пам’ятає про свої обітниці.

«Магніфікат» вважають найдовшою безперервною промовою жінки в Новому Завіті. Цей текст має велике значення для християнської літургії, богослов’я та музичної традиції. Його неодноразово покладали на музику композитори різних епох.

У середньовічних церквах зберігали реліквії, які називали молоком Марії

Середньовічна релігійна культура знала чимало реліквій, пов’язаних із життям Ісуса Христа та святих. Серед них були й предмети, які віряни вважали пов’язаними з Дівою Марією.

За історичними свідченнями, деякі європейські церкви заявляли, що зберігають краплі молока Марії. Такі реліквії могли міститися у невеликих посудинах або в оздоблених релікваріях. Один із предметів, пов’язаних з цією традицією, зберігається у колекції Британського музею.

Для середньовічних вірян реліквії мали духовне значення, а паломництва до місць їх зберігання були частиною релігійного життя. Водночас немає надійного способу підтвердити, що подібні предмети справді походили від Марії.

Цей приклад показує, як упродовж століть навколо біблійних постатей формувалися традиції, які виходили далеко за межі відомостей Святого Письма.

У родоводі Ісуса в Євангелії від Матвія є незвична деталь

Євангеліє від Матвія починається з родоводу Ісуса Христа. В переліку поколінь неодноразово використовується формула, за якою один чоловік стає батьком іншого. Однак у фінальній частині родоводу автор змінює звичне формулювання.

У Мт. 1:16 йдеться, що Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, текст не стверджує, що Йосип є біологічним батьком Ісуса, а пов’язує його народження з Марією.

Ця особливість узгоджується з подальшою розповіддю Матвія про народження Ісуса. У ній наголошено, що Марія завагітніла до того, як вони з Йосипом почали жити разом як подружжя.

Родовід має важливе значення для євангельської розповіді, оскільки пов’язує Ісуса з історією народу Ізраїлю та родом Давида.

Біблія не підтверджує, що Марія їхала до Вифлеєма на віслюку

У різдвяних ілюстраціях і театралізованих сценах Марію часто зображують верхи на віслюку, коли вона разом із Йосипом прямує до Вифлеєма. Такий образ став звичним у культурі, але його немає в біблійному описі подорожі.

Євангеліє від Луки повідомляє, що Йосип вирушив із Назарета до Вифлеєма разом з Марією, яка була вагітна (Лк. 2:4–5). Проте автор не уточнює, як саме вони подолали цей шлях.

Марія могла подорожувати пішки або скористатися твариною, але Святе Письмо цього не підтверджує. Образ віслюка поширився завдяки пізнішим переказам, мистецтву та різдвяним постановкам.

Ця деталь нагадує, що знайомі культурні образи не завжди походять безпосередньо з біблійних текстів.

Що відомо про Діву Марію насправді

Діва Марія посідає особливе місце в християнстві, а її образ шанують і в ісламі. Водночас канонічні біблійні тексти містять обмежені відомості про її походження, дитинство та останні роки життя.

Імена її батьків відомі з ранньохристиянської традиції, історія смерті пов’язана з різними церковними вченнями, а деякі звичні подробиці її життя — наприклад, подорож на віслюку — не підтверджені Святим Письмом.

Розмежування біблійних свідчень, церковних традицій і пізніших легенд допомагає краще зрозуміти, як формувався образ Марії та чому він залишається важливим для мільйонів людей.

FAQ

Хто були батьки Діви Марії?

У християнській традиції батьків Діви Марії називають Йоакимом та Анною. Їхні імена згадуються в апокрифічному Протоєвангелії Якова, створеному приблизно у II столітті. В канонічній Біблії імена батьків Марії не наведені.

Що Біблія говорить про смерть Діви Марії?

Біблія не описує смерть Діви Марії, не називає її вік на момент смерті та не повідомляє точного місця, де вона померла. В Діяннях апостолів Марія згадується серед учнів Ісуса після Його вознесіння. Подальші уявлення про завершення її земного життя сформувалися у християнських традиціях.

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