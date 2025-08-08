Дев’ятирічний хлопчик вже 5 років не п’є воду: причина дивує

Дев’ятирічний Макс не п’є звичайну воду вже 5 років / © Unilad

Реклама

Мати-одиначка Келлі Малліган розповіла, що її дев’ятирічний син Макс не випив жодної повної склянки звичайної води від чотирирічного віку. Річ у тім, що хлопчику не смакує проста вода, і він такий не один.

Про це пише Unilad.

«Йому ніколи не подобався смак води», адже «вона без смаку», — пояснила мама Макса.

Реклама

І він — не виняток. 9% дорослих не люблять воду саме через смак, а 43% вважають її «нудною».

Хлопчик надає перевагу яблучному соку, але мама спеціально розбавляє його водою, аби зменшити кількість цукру та забезпечити хоч мінімальне зволоження організму.

«Я згодна. Я теж не п’ю просту воду. Можу лише газовану або чай», — каже Келлі.

За її словами, Макс зробить кілька ковтків води, якщо дуже потрібно, але завжди скаржиться, що звичайна вода не втамовує спрагу.

Реклама

«До школи Макс має брати пляшку води, бо нічого іншого не дозволяють. Але скільки він насправді з неї п’є — я не знаю. Він здоровий і щасливий, тож я не хвилююсь. Його раціон збалансований, і він активний. Це не так, що він взагалі нічого не п’є», — розповіла мама.

Скільки людей не п’ють звичайну воду: результати опитування

Нове опитування виявило: багато людей живуть у стані хронічного зневоднення, замінюючи воду солодкими газованими напоями, кавою та чаєм. Так, понад 2,5 млн жителів Великої Британії не можуть пригадати, коли востаннє пили звичайну воду. Як і годиться для Британії, 40% втамовують спрагу чаєм, 30% — кавою, а ще 17% — газованими напоями.

Жінки частіше нехтують водою: 36% визнали, що п’ють її недостатньо, тоді як серед чоловіків — таких 27%. Лише 17% опитаних дотримуються норми — вісім склянок води на день.

Нестача води — не лише проблема дорослих. 10% батьків вважають, що їхні діти теж п’ють замало. Зокрема, серед 837 опитаних підлітків 15% визнали, що майже ніколи не п’ють простої води. Серед підлітків віком 13-17 років 34% зізналися, що надають перевагу іншим напоям, а 26% просто забувають пити воду.

Реклама

Втім, це може мати серйозні наслідки. 17% усіх опитаних часто відчувають симптоми зневоднення — головний біль або втому.

Три з чотирьох батьків зізнаються, що їм доводиться буквально змушувати своїх дітей пити воду.

Опитування провів бренд гідратаційних напоїв Más+ by Messi, і віцепрезидент компанії Софі Ван Еттінгер наголосила:

«Тривожно, наскільки багато людей навіть не підозрюють, що вони щодня перебувають у стані зневоднення — і кілька днів можуть жити без енергії або з головним болем, навіть не усвідомлюючи, що звичайна склянка води чи гідратаційний напій може вирішити проблему».

Реклама

Футболіст і співзасновник бренду Лео Мессі додав: «Як спортсмен, я знаю, наскільки важлива гідратація для досягнення максимуму результату».

До слова, раніше повідомлялося про 25-річну Керолайн Крей Квінн, яка через рідкісну хворобу може їсти лише кілька продуктів — вівсянку, гіпоалергенну суміш, воду та сіль.