Діаманти, зуб мамонта, розкішні годинники: у пенсіонера знайшли "скарб" вартістю 6 млн євро (відео)

Італійська поліція виявила в будинку 70-річного пенсіонера у місті Болоньї "скарб" крадених речей, оцінений у 6 мільйонів євро. Усі виявлені в нього коштовності, предмети антикваріату і навіть справжній зуб мамонта фігурують у злочинах, які були скоєні упродовж останніх 20 років.

Про це повідомляє видання Corriere di Bologna.

У будинку, де старенький колекціонер живе зі своєю дружиною, а також у трьох інших його помешканнях було виявлено щонайменше 100 тисяч предметів, які мають кримінальне походження. Усі цінності були результатом крадіжок, пограбувань та шахрайства.

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Пенсіонер скуповував антикварні ювелірні вироби та біжутерію, монети, медалі, колекційну зброю тощо, але не знав про їх походження і не мав мети перепродажу. Тому до кримінальної відповідальності його притягнуто не буде.

Знайти колекцію краденого вдалося вистеживши посередників, які регулярно заходили до будинку пенсіонера.

Щоб фізично вилучити товар, поліції довелося скористатися транспортною компанією, яка використала 65 ящиків для перевезення всіх предметів.

Наразі вдалося повернути власникам приблизно десяту частину краденого на суму близько 600 тисяч євро. Поліція оприлюднила фотографії інших речей, щоб власники могли впізнати їх.

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