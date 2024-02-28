Dicktator: художниця намалювала портрет Путіна із 40 тисяч пенісів – фото, відео

Вона витратила на роботу сім місяців.

Норвезька художниця спричинила фурор в Мережі портретом Володимира Путіна.

29-річна Йоганна Брюгф'єльд намалювала обличчя російського диктатора з 40 000 крихітних пенісів.

Над витвором мистецтва, який вона назвала "Dicktator", жінка працювала цілих сім місяців. Спершу вона думала, що впорається за вихідні.

Йоганна розповіла NRK, що ідею намалювати таку картину підказав її молодший брат.

"Я сказала, що хочу намалювати портрет з пенісів, але хто на це заслуговує?" - пригадала вона. "Він відповів: "Тобі треба намалювати Путіна".

Потім художниця знайшла фотографію президента в Інтернеті та почала працювати у програмі ілюстрацій на планшеті.

Портрет Путіна / Фото: скриншот з відео

Портрет Путіна / Фото: скриншот з відео

Поки що картина стоїть у квартирі Брюгф'єльд в Осло. Але якщо її буде продано, мисткиня хотіла би знайти українську організацію для співпраці.

Відгуки людей, зокрема в коментарях у Instagram та Facebook, були позитивними:

Це найкраще, що є в Інтернеті 2024 року!

Як талановито! Фантастика

Неймовірно круто

Нагадаємо, стало зрозуміло, навіщо в РФ так піарили скандальний серіал про підлітковий бандитизм кінця 1980-х. Вся ця гучна історія зі "Словом пацана" – для піару кремлівського диктатора Путіна.

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