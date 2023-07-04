Дідусь довів до сліз освідченням коханій, яку вперше зустрів 60 років тому – відео

Літня пара відродила своє кохання і погодилася провести залишок життя разом через 60 років після першої зустрічі.

У відео, яке стало вірусним у TikTok, Томас чекає, коли кохана Ненсі зійде з літака у міжнародному аеропорту Тампи, США.

У наступному кадрі чоловік стоїть на одному коліні і читає промову з аркуша паперу, а його кохана схлипує, тримаючи його за руку.

Кліп закінчується фото, на яких пара та їхні друзі святкують заручини саморобними табличками та повітряними кулями.

"Лікар, з яким ви працюєте, знову запалює своє шкільне кохання 60-річної давнини і освідчується", - йдеться у підписі.

Тисячі людей були зворушені фрагментами особливого моменту і благали почути зворушливу промову.

В іншому відео TikTok видно, як Томас зустрічає Ненсі обіймами, букетом троянд та коробкою коштовностей, перш ніж посадити її. Потім він кладе невелику подушку на землю, перш ніж опуститись на одне коліно.

"Моя люба Ненсі, минуло 60 років відтоді, як ми вперше зустрілися, 56 років з відтоді, як ми вперше зустрічалися, 10 років відтоді, як я бачив тебе востаннє, і 20 днів відтоді, як ми відродилися", - почав Томас. "Ти завжди була тією, у кого я закохувався ще з часів твоєї підтримки. Ти викликаєш у мене усмішку на обличчі і змушуєш моє серце прискорено битися. Твоя краса всередині та зовні завжди зачаровувала мене".

Він продовжував перелічувати причини, чому кохає її, і те, як йому сподобалося нещодавно возз'єднатися з нею.

"Ти - все, що я коли-небудь хотів у партнері, коханці та другові, і тому, Ненсі, я смиренно звертаюся до тебе сьогодні з пропозицією", - сказав Томас. "Я хочу провести залишок свого життя з тобою, щоб дорожити кожним моментом, який ми проведемо разом, щоб кожен день був новою пригодою, щоб постаріти з тобою і щоранку прокидатися у твоїх обіймах, щоб розділити наші мрії та прагнення, сміятися і плакати і підтримувати одне одного в горі. Я кохаю тебе більше, ніж можуть висловити слова, більше, ніж ти колись могла зрозуміти. Я хочу провести залишок свого життя, доводячи це тобі, роблячи тебе найщасливішою жінкою у світі".

Дійшовши до кінця зворушливої промови, Томас запитав, чи вийде Ненсі за нього заміж. Приголомшена жінка у сльозах ледве могла вимовити слова, схлипуючи і даючи згоду.

Нагадаємо, не так давно чоловіка зацькували за "огидне" освідчення коханій в літаку, яка вийшла з туалету. Користувачі вважають таке освідчення бридким.

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