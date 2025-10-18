Дідусь пограбував супермаркет, щоб побачитись з ув’язненим онуком: чим це закінчилося

В'язниця / © pixabay.com

Відчайдушно намагаючись потрапити до в'язниці і допомогти своєму онукові, 60-річний чоловік із Гваделупи пограбував місцевий супермаркет, погрожуючи пістолетом, а потім терпляче чекав, коли його заарештують.

Про це пише Oddity Central.

Незвичайний інцидент стався наприкінці вересня в Сент-Роуз, комуні на півночі архіпелагу Гваделупа. Колишній пожежник без кримінального минулого зайшов до супермаркету, розташованого неподалік від місцевого поліцейського відділку, з балаклавою на обличчі та зі зброєю в руках. Зажадавши всі гроші з каси і пригостившись "шматком сиру Емменталь і пляшкою вина", чоловік був заарештований, коли повільно повертався до свого автомобіля, ніби хотів, щоб його спіймали. Виявляється, це і було його метою, оскільки він хотів потрапити до в'язниці, щоб допомогти своєму онукові.

"Він був у відчаї: його не цікавили гроші, він просто хотів потрапити до в'язниці, щоб побачити свого онука і хоча б прогулятися з ним", - розповів Леа Ле Шевілльє, адвокат чоловіка, призначений судом, додавши, що він бачив свого онука в кімнаті для побачень "зі зламаним зубом після знущань з боку його співкамерників".

60-річний чоловік, якого звинувачували у збройному пограбуванні, нападі за обтяжувальних обставин і бунті, з'явився перед судом і визнав факти, в яких його звинувачували. Однак "абсолютно безпрецедентний профіль злочинця" змусив усіх почухати потилиці, включно з головуючим суддею, який замість типових трьох-п'яти років ув'язнення постановив, що чоловік діяв з відчаю і не повинен платити за це таку високу ціну.

Дідусь повинен буде виплатити компенсацію жертвам свого пограбування, пройти психологічне лікування і утриматися від відвідування пограбованого ним магазину. Він також збереже своє право відвідувати онука на законних підставах, не стаючи при цьому ув'язненим.

