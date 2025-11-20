Дідусь їхав до лікаря та опинився за 1500 км в іншій країні

Автомобіль / © Pexels

85-річний француз із Шатійон-сюр-Туе настільки заплутався у GPS, що замість того, щоб дістатися місцевого лікаря за 19 км від дому, опинився у Хорватії — за 1 500 км.

Про це пише Ici Poitou.

Чоловік без когнітивних порушень чи проблем з орієнтацією їхав на приймання до лікаря. Дідусь так і не з'явився у медзакладі, але його сім'я почала хвилюватися лише тоді, коли він пропустив збори асоціації, членом якої був. Навіть сусіди помітили його відсутність.

Незабаром про його зникнення повідомили до поліції. Правоохоронці підключили військових, які відстежили його телефон у готелі на півдні Європи.

Очевидно, він їхав 20 годин, проїжджаючи через Італію, щоб дістатися південноєвропейської країни.

«Я не розумію, що сталося», — зізнався чоловік, пояснивши, що причиною стала помилка GPS.

Сім’я вирушила до Хорватії, щоб забрати його додому.

