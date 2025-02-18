Дідусь зібрав найбільшу колекцію цегли у світі – фото, подробиці

87-річний дідусь із міста Талса, штат Оклахома, США, потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своєму незвичайному хобі. За останні 40 років свого життя Клем Рейнкемаєр зібрав найбільшу колекцію цегли у світі. Кожна з 8 882 унікальних цеглин розповідає власну історію.

Про це йдеться на офіційному сайті GWR.

Коли Клема не було в місті, його донька Селія та її чоловік Ден Бісетт, які допомагали Рейнкемаєру будувати його спеціальний цегляний сарай, зібрали групу друзів, щоб порахувати цеглини. Вони таємно подали заявку на рекорд і змогли здивувати Клема власним сертифікатом Книги рекордів Гіннеса.

"Коли я повернувся до міста, це був великий сюрприз, і я дуже радий отримати цей сертифікат", - сказав він.

Клем, інженер-математик на пенсії та забудовник, зберігає цеглу з усіх куточків Сполучених Штатів, розкладену у своєму сховищі за штатами.

Цеглини привезені з вулиці, старих комерційних будівель і будинків, і кожна з них має свою унікальну історію. Клем навіть має цеглу з вирізьбленими на ній орфографічними помилками, як-от перевернута "S" у назві міста Талса, що робить її ще більш особливою в його колекції.

"Іноді вони коштують дорожче, ніж правильно написані", - каже він. "Я думаю, що Оклахома має репутацію штату з найбільшою кількістю неправильно написаних цеглин. Я не знаю чому. Пік виробництва цегли припав приблизно на 1870-1910 роки. Кожне місто мусило мати свою цеглу, бо вона була потрібна для камінів. Особливий вид цегли, як ця, має певну глину, яка витримує високу температуру, а каміни були потрібні всім".

Найбільша колекція цегли у світі / Фото: Guinness World Records

Одна з найулюбленіших у його колекції – тротуарна цегла, виготовлена виробником у Вашингтоні, округ Колумбія, який колись був розташований там, де зараз стоїть Пентагон.

"Можливо, під Пентагоном є декілька таких цеглин", - каже він. "Але я думаю, що ця єдина в своєму роді".

У колекції Клема також є міжнародний розділ, де на полицях стоять цеглини з Німеччини, Греції, Ірландії та Нової Зеландії.

Деякі з його цеглин навіть налічують тисячі років, як, наприклад, римська цегла, що датується 100 роком нашої ери.

"Коли щось колекціонуєш, воно ніби втікає від тебе", - жартує він. "Що мене приваблює в цеглинах, так це те, що вони мають назви, і ви можете простежити їхнє історичне походження, а це завжди мене інтригувало. Це незвично, але мені це подобається".

Найбільша колекція цегли у світі / Фото: Guinness World Records

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