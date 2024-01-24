Дідусеві загрожує в'язниця за те, що попросив сусідів поводитися тихо на новорічній вечірці

Британському дідусеві загрожує ув'язнення в Дубаї після того, як розгнівані сусіди звинуватили його у вторгненні на територію.

Про це повідомляє Daily Star.

Дивний інцидент стався, коли він попросив галасливих сусідів своєї дочки вимкнути музику.

75-річний Єн Маккеллер приїхав з Абердіншира, Шотландія, до ОАЕ, щоб відвідати свою дочку і доглянути її маленьку дитину. У сусідів була новорічна вечірка, і дочці Єна наступного дня треба було працювати вранці.

О першій ночі Нового року вони написали сусідові повідомлення з проханням вимкнути музику, але, за їхніми словами, вона стала лише голосніше. Єн вирішив піти і попросити їх заспокоїтись, взявши з собою маленьку онучку, щоб дочка могла трохи поспати.

Коли ніхто не відчинив двері, Єн помітив відкриту доріжку, що веде до саду, де відбувалася вечірка. Він запитав, чи можуть вони перенести вечірку до приміщення, але стверджує, що гості почали його штовхати та кричати на нього, а одна жінка навіть "виплеснула свій напій на нього та дитину".

Єн Маккеллер / Фото: Detained In Dubai / SWNS

Єн назвав її дії "неприйнятними" та хотів залучити поліцію, але його дочка була проти, побоюючись напруженості у стосунках між сусідами. Втім, ведучий вечірки заявив до поліції про вторгнення Єна, не дозволивши йому залишити країну та потенційно посадивши його до в'язниці на декілька років.

Радха Стірлінг, юристка та генеральна директорка організації "Затримані в Дубаї", зараз бореться за звільнення Єна.

Вона пояснила: "У Дубаї це стандартна практика – заздалегідь подавати заяву до поліції, коли є ризик, що про вас повідомлятимуть. Тому якщо хтось ризикує потрапити до поліції, вони швидко викличуть копів проти справжньої жертви. Ось як люди, знайомі з правосуддям Дубая, маніпулюють системою у своїх інтересах. Іноземці в такій ситуації зазвичай пропонують фінансову компенсацію своєму обвинувачу, щоби закрити справу. Влада повинна покласти край цьому кричущому зловживанню системою кримінального правосуддя. Ця практика має системний характер і вимагатиме значних законодавчих змін, щоб повністю викорінити її".

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Зі свого боку, Єн звернувся за допомогою до Ендрю Боуї, члена парламенту від Західного Абердіншира та Кінкардіна.

Представник канцелярії Боуї заявив: "Ендрю зв'язався з міністерством закордонних справ після того, як із ним зв'язався пан Маккеллар, і повідомив подробиці своєї справи відповідного міністра. Офіс Ендрю дає поради та підтримку сім'ї пана Маккеллара і працює над тим, щоб допомогти йому отримати необхідну допомогу".

Нагадаємо, молодята і 30 гостей стрибали на весіллі та провалились крізь підлогу. Моторошний момент потрапив на відео.

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