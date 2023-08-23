"Дика дієта": пара заради економії харчується вбитими на дорозі тваринами – фото, подробиці

Також у їхньому раціоні багато ягід та рослин.

Американська пара поділилася, як економить гроші за рахунок "дикої дієти", вживаючи кропиву, ягоди та вбитих на дорогах тварин.

Про це пише dailystar.co.uk.

Ерік Льюїс з Ноксвілля, штат Меріленд, поділився, що ще в дитинстві його покійний дядько взяв його на прогулянку, щоб показати їстівні трави та рослини.

Тепер 41-річний чоловік та його 26-річна дівчина Джесс Рассел живуть на "кормовій дієті", що містить смузі з лісових ягід та песто з кропиви.

Ерік Льюїс та Джесс Рассел / Фото: SWNS

Ерік, який вважає, що люди повинні "визнавати рослини як живі істоти", сказав: "Я щодня їм дику їжу та вирощую достатню їхню кількість. Ми повинні ставитись до рослин як до людей".

Але щоб отримати білок, пара також збирає тварин, яких вони знаходять мертвими по дорозі, щоб з'їсти.

"Ми їмо загиблих на дорогах. Якщо ви зможете подолати страх і дискомфорт від того, що це мертва тварина, ви зможете визнати, що це було вільне життя, і поважати його", - сказав Ерік.

Ерік Льюїс / Фото: SWNS

Пара їсть опосума, бабака, білку та іноді дику індичку чи качку, а також оленів, які, за його словами, інакше "згнили б" або згоріли б, якби їх не з'їли.

Ерік і Джесс, які вивчають роботу дихання, обов'язково використовують кожну частину оленя, зокрема згодовують частину її своєму собаці Лілі та використовують для виготовлення шкіри.

"Ми перетворимо його на шкіру. Використовуємо кістки для бульйону та для Ліли. Один олень може містити від 27 до 45 кг м'яса — близько 60 000 калорій. Ніщо не мало померти заради цього", - додав він.

Пара також використовує вбитих лисиць для отримання хутра і отримує більше білка, поїдаючи яйця, які їм дають друзі, які мають курей.

Ерік Льюїс / Фото: SWNS

Що стосується рослинної частини їхнього раціону, пара отримує більшу частину їжі з розплідника, в якому ростуть фруктові та горіхові дерева, а також інші їстівні рослини.

"Я їм кропиву, сочан і соняшники. Тепер приходять ягоди – ми їмо їх у коктейлях уже півроку. Ми збираємо ягоди гумі та ожину", - сказав Ерік.

Чоловік також проводить півроку у Флориді, де збирає гриби, кокоси та авокадо. Перебуваючи там, Ерік також встановлює пастки для свиней та ігуан, а також ловить рибу.

Ерік Льюїс / Фото: SWNS

Хоча вони намагаються бути максимально самостійними, коли справа стосується їжі, пара все одно купує в магазині такі основні продукти, як сочевиця та рис, а також якісь смаколики.

Він сказав: "Ми з Джесс витрачаємо 50 доларів на тиждень. Ми купуємо солодкі напої та частування. Якби ми отримували те, що нам потрібне, це було б 20 доларів".

Ерік закликає інших щодня їсти щось дике, стверджуючи, що "це тренує розум думати про те, що вас оточує".

Нагадаємо, у Німеччині чоловік вигадав новий кулінарний хіт – шаурму з кавуна. На підбір найкращих інгредієнтів кухар витратив близько місяця.

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