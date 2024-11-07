Дика тварина стрибнула зі стелі аеропорту і погналася за наляканими туристами: хто це був (відео)

Її впіймали і випустили на волю.

У нью-йоркському аеропорту ЛаГуардія єнот неабияк налякав мандрівників. Дика тварина різко впала на підлогу зі стелі та почала переслідувати відпочивальників.

Про це пише Daily Star.

Після різкого падіння єнот побіг через лінію TSA, а співробітники Spirit ухилялися з його шляху. На одному з кадрів відзнятого відео хоробрий мандрівник спробував прийняти виклик, озброївшись чистим порожнім сміттєвим баком в надії загнати єнота в кут.

Пізніше представник адміністрації порту пояснив, що єнота помітили близько 8-ї ранку. Зрештою тварину впіймали і випустили на волю, уникнувши нещасної долі, яка спіткала єнота Фреда і білку Пінат, двох тварин, нещодавно підданих евтаназії Департаментом охорони навколишнього середовища Нью-Йорка – інциденту, який спричинив обурення громадськості.

Оскільки єноти, вочевидь, придивляються до нещодавно відремонтованих залів аеропорту ЛаГуардія, співробітники аеропорту зараз співпрацюють з експертами з контролю за дикими тваринами, щоб закрити всі приховані точки входу і запобігти майбутнім несподіваним візитам.

"Для забезпечення безпеки співробітники аеропорту тісно співпрацюють з професійною компанією з контролю за дикими тваринами для моніторингу території, виявлення потенційних точок проникнення і впровадження необхідних запобіжних заходів, – сказав речник аеропорту. – Проводяться постійні перевірки та подальші заходи для запобігання майбутнім інцидентам".

Нагадаємо, рюкзак влетів у двигун літака з вантажного відсіку над океаном. Стало відомо, чим це закінчилося.

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