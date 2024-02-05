Дика змія проковтнула ручку коробки перемикання передач авто – фото

Ветеринари в Меріленді, США, прооперували змію, щоб видалити ручку перемикання передач, яку вона помилково проковтнула.

Про це йдеться на сторінці клініки в Instagram.

Центр дикої природи Second Chance у Гейтерсбурзі повідомив, що щурячого полоза привезли з невідомим стороннім предметом у шлунку.

"Це часто зустрічається у щурячих змій, оскільки вони часто сприймають м'ячі для гольфу та яйця-приманки за свіжі курячі яйця", — йдеться у повідомленні центру. "У цьому випадку предмет перебував у шлунку змії так довго, що в шкірі утворилася дірка".

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Об'єкт був хірургічно вилучений та ідентифікований як ручка перемикання передач автомобіля.

У повідомленні йдеться, що змія повністю одужала і навесні її випустять на волю.

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