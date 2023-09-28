Дикий ведмідь неочікувано прийшов на пікнік сім'ї: реакція мами ошелешила (відео)

У Мексиці ведмідь неочікувано долучився до пікніка сім'ї на природі.

Дика тварина застрибнула на стіл, щоб поласувати їжею, тоді як мама та її син сиділи за декілька сантиметрів від нього.

На відео, опублікованому в TikTok Сільвією Масіас, видно, як ведмідь їсть зі столу в парку в Сан-Педро-Гарса-Гарсіас, що в Чіпінке, а Масіас та її син Сантьяго сидять на лавці.

Масіас притиснула Сантьяго до себе за плече і заплющила йому очі, щоб він заспокоївся.

Як пояснила жінка, її 15-річний син страждає на синдром Дауна і боїться тварин, навіть тих, які менш небезпечні, ніж ведмеді.

Зрештою ведмідь пішов, наївшись досхочу.

Юзери були шоковані реакцією жінки. Зі свого боку, Масіас зазначила, що її досвід роботи акушеркою та інструкторки з йоги дозволив їй зберігати холоднокровність, коли ведмідь перебував так близько.

Нагадаємо, троє крокодилів врятували життя собаці, який впав у річку. Замість того, щоб з'їсти, вони виштовхнули пса на берег.

Читайте також: