Їжа / © Pexels

Розуміння кулінарних звичаїв є ключовим для уникнення культурних непорозумінь під час подорожей. Через значні відмінності в гастрономічному етикеті різних країн, туристи часто обговорюють, чи є ознакою поганого тону замовлення однієї порції на двох у ресторані.

На платформі Reddit мандрівники обговорили це питання, виявивши суттєві регіональні відмінності.

Як з цим у Європі та США?

Більшість користувачів погодилися, що у Європі та США спільне замовлення їжі є абсолютно нормальним.

Один із дописувачів зазначив, що вони з партнеркою часто ділять закуску, основну страву, а потім, якщо потрібно, десерт. Оскільки віддають перевагу меншим, але частішим прийомам їжі.

Однак, варто бути обережним у дорогих або дуже популярних закладах із обмеженою кількістю посадкових місць. У таких місцях адміністрація може розцінити замовлення однієї страви на двох як неввічливість. Оскільки це знижує потенційний прибуток із зайнятого столика.

Як краще бути у Японії?

У Японії ситуація кардинально інша. Там панує інший культурний підхід до споживання їжі. Учасники дискусії підтвердили, що в японських ресторанах, як правило, заведено, щоб кожен відвідувач замовляв окрему основну страву.

Про це свідчить недавній інцидент, коли парі відмовили у вході до стейк-хаусу. Оскільки лише дівчина планувала замовляти основну страву, а її партнер — ні.

«Йому сказали, що він повинен почекати зовні, поки я буду їсти», — розповіла туристка, додавши, що вони зрештою пішли в інший заклад.

Альтернатива — спільний прийом їжі

Якщо ви бажаєте уникнути потенційних непорозумінь, ви можете обирати ресторани, які спеціалізуються на спільному прийомі їжі. Цей стиль передбачає замовлення кількох невеликих страв, якими діляться всі за столом. Як зазначили користувачі, прикладами таких кулінарних традицій є:

Тапас в Іспанії.

Мезе в Греції.

