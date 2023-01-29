Дім сплутали з борделем: будинок пенсіонерки "штурмують" хтиві чоловіки у пошуках повій

У місті Плано, що у штаті Техас в США, будинок 66-річної Елейн Уайт "штурмують" хтиві чоловіків через неправдиве оголошення про те, що її домі розташований бордель.

Про це пише dailymail.co.uk.

Жінка розповідає, що шахраї у Мережі опублікували оголошення про роботу борделю в її будинку. Через це від середини 2022 року її помешкання безперервно "штурмують" хтиві чоловіки у пошуках повій. Через це жінка обвісила свій двір повідомленням про те, що "будинок під охороною" і "Келлі (ім'я однієї із вигаданих повій) тут не живе". Також вона встановила камери відеоспостереження та придбала зброю, щоб захистити себе від тих, хто шукає сексу за гроші.

Фото: dailymail.co.uk

Елейн Уайт каже, що її будинок "штурмувало" уже близько 25 чоловіків. Один з них у пошуках сексу прибув за понад 700 кілометрів від місця свого проживання. Також деякі клієнти приходять навіть з алкоголем. Деякі із чоловіків не вірять пенсіонерці, а тому навіть намагаються вибити двері її помешкання.

Фото: dailymail.co.uk

Через напади жінка звернулась до поліції. Правоохоронці встановили, що шахраї спочатку виманюють у чоловіків гроші, а потім вказують адресу будинку американки. Наразі шахраїв ще не знайшли.

Нагадаємо, у Бразилії в 37-річної Еліельми Карвальо Брага почав гнити та відпадати ніс після того, як вона погодилась на пластичну операцію у хірурга-стоматолога. Тепер жінка хоче покарати медика.

Читайте також: