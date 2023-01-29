Дім сплутали з борделем: будинок пенсіонерки "штурмують" хтиві чоловіки у пошуках повій

Жінка, щоб відбиватись від чоловіків, придбала зброю.
У місті Плано, що у штаті Техас в США, будинок 66-річної Елейн Уайт "штурмують" хтиві чоловіків через неправдиве оголошення про те, що її домі розташований бордель.
Про це пише dailymail.co.uk.
Жінка розповідає, що шахраї у Мережі опублікували оголошення про роботу борделю в її будинку. Через це від середини 2022 року її помешкання безперервно "штурмують" хтиві чоловіки у пошуках повій. Через це жінка обвісила свій двір повідомленням про те, що "будинок під охороною" і "Келлі (ім'я однієї із вигаданих повій) тут не живе". Також вона встановила камери відеоспостереження та придбала зброю, щоб захистити себе від тих, хто шукає сексу за гроші.
Елейн Уайт каже, що її будинок "штурмувало" уже близько 25 чоловіків. Один з них у пошуках сексу прибув за понад 700 кілометрів від місця свого проживання. Також деякі клієнти приходять навіть з алкоголем. Деякі із чоловіків не вірять пенсіонерці, а тому навіть намагаються вибити двері її помешкання.
Через напади жінка звернулась до поліції. Правоохоронці встановили, що шахраї спочатку виманюють у чоловіків гроші, а потім вказують адресу будинку американки. Наразі шахраїв ще не знайшли.
Нагадаємо, у Бразилії в 37-річної Еліельми Карвальо Брага почав гнити та відпадати ніс після того, як вона погодилась на пластичну операцію у хірурга-стоматолога. Тепер жінка хоче покарати медика.
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