Директор школи займався сексом із колегою в шафі для мітел (фото)

У Великій Британії директор початкової школи був позбавлений права викладати через серйозні сексуальні домагання до трьох своїх колег.

Про це повідомляє Daily Star.

37-річний Кевін Пратт був директором початкової академії Аксмінстерської громади і помічником директора в освітньому кампусі Кренбрука, коли сталися інциденти, зокрема секс зі співробітницею в шафі і мастурбація на території школи.

На нещодавньому засіданні комісії з питань професійної поведінки Агенції з регулювання викладання його дії з молодшими колегами були названі "розрахованими і вмотивованими". Пратт, уродженець Бата, очолив Початкову академію громади Аксмінстера 1 вересня 2020 року, а до цього працював помічником директора в освітньому кампусі Кранбрука від 1 вересня 2017 року.

Колега з Початкової академії громади Аксмінстера, відома як Особа А, 25 травня 2021 року повідомила фонду, що вона мала сексуальні стосунки з Праттом, який зловживав своєю владою. Вона стверджувала, що аналогічні стосунки були між Праттом та іншою колегою, Особою B, в Освітньому центрі Кренбрука.

Кевін Пратт / Фото: DevonLive

Особа А заявила, що Пратт наказав їй тримати їхні стосунки "в таємниці", а відверті повідомлення були ключовою рисою стосунків з Особами А та B. Пратт був спійманий на надсиланні непристойних повідомлень третій колезі, згаданій як Особа D, в Початковій академії громади Аксмінстера. Він зізнався, що шукав з нею особистих стосунків, зокрема писав повідомлення про те, що хоче розважитися в офісі. Він навіть зізнався, що стояв біля дверей і дивився, як вона "грається сама з собою".

Пратт також зізнався, що займався сексом з особою B на території школи, в офісі та шкільній шафі. А 29 березня 2021 року, перебуваючи в школі, він здійснив сольний статевий акт під час відеодзвінка з Особою B, перебуваючи в школі.

Коли 26 травня 2021 року під час внутрішнього дисциплінарного розслідування його запитали про його зв'язки з особами А та D, Пратт спочатку все заперечував. Однак учитель, який до цього часу мав бездоганну репутацію, врешті-решт передав підписану заяву з узгодженими фактами, в якій визнав свою непрофесійну поведінку, що може заплямувати репутацію професії вчителя. Йому було пред'явлено сім звинувачень, і він визнав свою провину в кожному з них.

Комісія з розгляду проступків визнала його винним у сексуальній активності, серйозній нечесності та примусовому контролі. Про це йдеться у повідомленні: "Комісія зазначила, що докази свідчать про те, що дії пана Пратта були навмисними. Не було жодних доказів, які б вказували на те, що пан Пратт діяв під примусом, і, по суті, колегія визнала дії пана Пратта розрахованими і мотивованими".

Пратт був визнаний винним у "серйозній неналежній поведінці", яка завдала очевидної шкоди тим, кого він контролював, а його поведінка грубо порушувала правила безпеки та професійні кодекси.

Повне підтвердження звинувачень проти Пратта призвело до того, що комісія наклала на нього "безстрокову" заборону, що виключає будь-які шанси на перегляд рішення. Як зазначено в повідомленні про рішення, "колегія не вважає, що вона може визначити, що існує вагомий суспільний інтерес у збереженні пана Пратта в професії".

Нагадаємо, у Харкові вчитель роками ґвалтував та розбещував хлопчиків. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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