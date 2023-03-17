Директорка початкової школи скоїла самогубство: відома причина

Директорка британської початкової школи міста Редінз Рут Перрі наклала на себе руки через погану оцінку закладу.

53-річна жінка дізналася, що у звіті управління стандартів у галузі освіти, яке відповідає за інспектування навчальних закладів, Ofsted, клас школи знижується з "відмінно" до "неадекватно".

Як пише Mirror з посиланням на словами сім'ї, директорка не змогла пережити, що її школа отримала найнижчий рейтинг.

Фото: mirror.co.uk

"Перрі пережила "найгірший день у своєму житті" після того, як інспектори перевірили школу. Інспектори заявили, що хлопчик, який танцює із зубною ниткою з відеоігри Fortnite, свідчить про сексуалізацію дітей у школі. Рут наклала на себе руки 8 січня. Під час усього цього процесу щоразу, коли я розмовляла з нею, вона говорила про зворотний відлік", розповіла сестра директорки Джулія Вотерс.

У повідомленні також йдеться, що звіт, який був опублікований цього тижня, показав, що школа була зразковою у всіх категоріях, за винятком лідерства та управління, де вона була оцінена як неадекватна, що є найнижчою оцінкою.

Інспектори заявили, що керівники шкіл не мали "необхідних знань, щоб уберегти учнів від шкоди", не робили "своєчасних та належних дій" і не забезпечували "ефективність" захисту.

Нагадаємо, у Бразилії восьмирічний хлопчик упав в аквапарку із водної гірки та загинув. Керівнику аквапарку висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

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