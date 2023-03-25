Директорка школи звільнилася через “порнографічні картинки” для шестикласників: що показували на уроці

Під час уроку з історії мистецтва, на якому вивчали епоху Ренесансу, учням шостого класу школи Tallahassee Classical School в американському штаті Флорида продемонстрували статую Давида роботи Мікеланджело. Троє батьків, дізнавшись про це від дітей, поскаржилися голові шкільної ради, після чого директорці закладу запропонували звільнитися.

Про це повідомило місцеве видання Tallahassee Democrat.

Один із батьків прямо заявив, що дітям на уроці показували “порнографічні картинки”.

Окрім зображення статуї оголеної постаті біблійного персонажа Давида, яка є справжнім шедевром епохи Ренесансу, школярам для аналізу запропонували полотна "Створення Адама" Мікеланджело та "Народження Венери" Боттічеллі. На них також зображені оголені тіла.

Фото: pixabay.com

Після скарги батьків директорку школи Хоуп Каррасакію поставили перед вибором - піти з посади добровільно або бути звільненою.

Голова шкільної ради Барні Бішоп заявив, що торік попередній директор розсилав батькам повідомлення про те, що на уроці обговорюватимуть роботи Мікеланджело. Нова директорка цього не зробила і він назвав це великою помилкою.

За його словами, батьки мають право знати, коли їхнім дітям викладають суперечливу тему або показують неоднозначні зображення. Він стверджує, що на уроці можна було продемонструвати цю скульптуру не в повний зріст.

“Показувати статую Давида повністю доречно від певного віку. І ми маємо намір уточнити, від якого саме”, - сказав Бішоп.

Каррасакія займала посаду директора школи менше року.

Нагадаємо, батьків учнів британської школи, розлютило, що дітям на уроках статевого виховання розповіли про види нетрадиційного сексу та про те, що існує 73 статі.

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