"Діснейленд" на карантині: парк розваг закрили через одного відвідувача з COVID-19

"Діснейленд" на карантині: парк розваг закрили через одного відвідувача з COVID-19

Протестували понад 33 тис. осіб.

У Шанхаї через одного відвідувача з коронавірусом закрили парк розваг "Діснейленд" і протестували 33 тисячі людей.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 листопада.

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Про те, що один з відвідувач парку захворів на коронавірус, адміністрацію сповістила влада сусіднього містечка. Заклад почав діяти: клієнтів парку розваг та розташованих на території готелів затримали на кілька годин і провели тестування на коронавірус.

Загалом аналізи зробили понад 33 тисяч людей, зокрема, й працівники "Діснейленду". Тести в усіх виявилися негативними. Саме тому влада рекомендувала людям пильно стежити за здоров'ям протягом двох наступних тижнів. Натомість парк після дводенного карантину може відновити роботу.

Новини світу: у Шанхаї через одного відвідувача з коронавірусом закрили Діснейленд

Як повідомлялося, закритий через пандемію COVID паризький Діснейленд відкрився у червні через 8 місяців простою. Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски.

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