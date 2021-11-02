"Діснейленд" на карантині: парк розваг закрили через одного відвідувача з COVID-19

Протестували понад 33 тис. осіб.
У Шанхаї через одного відвідувача з коронавірусом закрили парк розваг "Діснейленд" і протестували 33 тисячі людей.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 листопада.
Про те, що один з відвідувач парку захворів на коронавірус, адміністрацію сповістила влада сусіднього містечка. Заклад почав діяти: клієнтів парку розваг та розташованих на території готелів затримали на кілька годин і провели тестування на коронавірус.
Загалом аналізи зробили понад 33 тисяч людей, зокрема, й працівники "Діснейленду". Тести в усіх виявилися негативними. Саме тому влада рекомендувала людям пильно стежити за здоров'ям протягом двох наступних тижнів. Натомість парк після дводенного карантину може відновити роботу.
Як повідомлялося, закритий через пандемію COVID паризький Діснейленд відкрився у червні через 8 місяців простою. Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски.