Дістав пігулки та воду з холодильника: собака врятував господарку з рідкісною хворобою (відео)

Собака-герой допоміг жінці з рідкісним захворюванням, діставши їй пігулки та воду з холодильника після того, як його навчили вловлювати запах, який випромінює його господарка, коли вона от-от знепритомніє.

Про це пише dailymail.co.uk.

Кеті Грем з Кеннесо, штат Джорджія, США, від дитинства страждала на синдром постуральної тахікардії. Стан спричиняє такі симптоми, як запаморочення та втома після сидіння чи вставання.

2019 року їй подарували австралійську вівчарку Бейлі як службового собаку, який допомагав їй під час раптових нападів.

Кеті Грем та її собака / Фото: tiktok.com/@serviceaussiebailey

Під час недавнього епізоду камера в будинку Кеті зняла момент, коли чотирирічний Бейлі втрутився, щоб попередити її про епізод, що насувається, після того, як вона встала з стільця, щоб взяти напій, який хотіла випити зі своїм сендвічем.

Бейлі стрибнув на Кеті, щоб змусити її сісти, і навіть приніс їй ліки зі столу та пляшку води з холодильника. Вручивши їй пляшку, собака сидить на Кеті, щоб дати їй терапію глибоким тиском.

"Я так неймовірно вдячна за те, що Бейлі є в моєму житті. Бейлі навчили вловлювати запах, що походить від мого тіла, перед тим, як вирушити на медичний огляд. Це дає мені достатньо часу, щоб дістатися до безпечного місця та підготуватися до того, що я знепритомнію", - поділилася 24-річна жінка.

Вона сказала, що синдром є "дуже виснажливою інвалідністю", але Бейлі допомагав їй, даючи їй ліки, воду чи щось ще, що їй могло знадобитися, поки вона має залишатися на землі.

Бейлі також проводить терапію глибоким тиском, яка допомагає запобігти застою крові і може запобігти непритомності Кеті.

Кеті Грем та її собака / Фото: tiktok.com/@serviceaussiebailey

Вона додала: "Він піде за допомогою, якщо я припиню дихати, і обійме мене, щоб заспокоїти. Він настільки рішучий і кмітливий, що я знаю, що, попри будь-які труднощі, він зробить свою роботу і захистить мене. Він дозволяє мені мати свободу та почуватися у безпеці, навіть коли я одна. Він моє рятівне коло, і я не можу жити без нього".

Нагадаємо, 6-річна дівчинка двічі врятувала життя своєї мами за допомогою розумної колонки. Жінка розповіла, що саме вона робила.

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