Дитина була вкрита комахами і хробаками: робітники знайшли у хащах немовля

Дитина була вкрита комахами і хробаками: робітники знайшли у хащах немовля

Дитині лише два дні від народження.

У Таїланді мешканці села знайшли новонароджену дівчинку, яка провела у лісі два.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дівчинку випадково знайшли збиральники каучуку поряд з одним із сіл провінції Крабі. Дитина без одягу. Вона лежала на банановому листі у хащах.

Дівчинка була вкрита комахами та земляними хробаками. Чоловіки викликали на місце знахідки рятувальників та медиків. Лікарі, які оглянули дівчинку, виявили на ній порізи та сліди від укусів комах.

На щастя, дитина не має проблем зі здоров'ям. Її забрали до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує. Медики кажуть, що дитині близько двох днів від народження. Вони називають дивом, що їй вдалося вижити. Адже місцевість, де її знайшли, відома дикими звірами та отруйними комахами.

Тим часом місцева поліція шукає людей, які могли покинути новонароджену дитину в лісі. Втім, кажуть, що через відсутність камер спостереження у лісовій зоні це буде непросто.

Як повідомлялося, у місті Паттукоттаї (штат Тамілнад) на півдні Індії біля будинку місцевої мешканки поліція ексгумувала труп 6-місячної дівчинки. Жінка викрала немовля у свого племінника і втопила його за порадою знахаря. Він начебто, порадив їй принести у жертву дитину, але вона повинна бути безкровною.

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