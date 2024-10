Дитина народилася на парковці пивоварні: як її назвали та реакція закладу (фото)

Немовля, яке народилося на парковці улюбленої мікроброварні своїх батьків у Мічигані, США, було назване на честь підприємства, яке, зі свого боку, створило спеціальне пиво на честь новонародженого.

Аарон і Кайл Бейкер їхали з Віксбурга до методистської лікарні Бронсона в Каламазу в день народження дитини, коли зрозуміли, що не встигнуть вчасно.

Вони викликали швидку допомогу і зупинилися на стоянці біля One Well Brewing, яка є їхньою улюбленою пивоварнею, і вже через декілька хвилин на світ з'явився малюк Форрест Веллс Бейкер.

"Ми жартували, що Форрест просто хотів заскочити на пиво дорогою до лікарні, як і його батько", - розповіла Кайл Бейкер в інтерв'ю MLive. "Коли люди вперше почули, всі подумали, що ми просто сиділи тут і пили пиво, коли у мене почалися перейми".

One Well Brewing відсвяткувала появу на світ малюка Форреста Веллса, випустивши криваво-помаранчевий світлий ель, який його батьки були запрошені допомогти змішати на пивоварні. Пиво, що отримало влучну назву Special Delivery, має бути розлите наприкінці цього місяця.

Власник One Well Кріс О'Ніл пожартував, що хоча мине ще 21 рік, перш ніж малюк Форрест Веллс зможе насолодитися пінтою пива, його народження може принести йому "безкоштовне пиво на все життя". "У One Well обіцяють, що якщо дитина народиться на парковці, вона отримає безкоштовне пиво на все життя", - сказав він.

