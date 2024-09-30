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Дитина народилася під час польоту на борту літака та отримала довічні безкоштовні квитки

Дитина народилася під час польоту на борту літака та отримала довічні безкоштовні квитки

Дитина народилася під час польоту на борту літака та отримала довічні безкоштовні квитки

Новонароджена дитина / Фото: pixabay.com

Немовля з'явилося на світ під час рейсу авіакомпанії EgyptAir.

Авіакомпанія EgyptAir, національний авіаперевізник Єгипту, оголосила, що дарує безкоштовний довічний квиток новонародженій дитині, яка з'явилася на світ на борту одного з її рейсів.

Про це пише Ahram Online.

Немовля народилося під час польоту рейсу MS887 на літаку Boeing 737-800, що прямував з Міжнародного аеропорту Каїра до Міжнародного аеропорту Дуала в Камеруні.

Екіпаж надав допомогу пасажирці з Камеруну під час пологів у небі. Після успішного народження дівчинки екіпаж також надав необхідну першу допомогу матері та новонародженій.

Літак здійснив екстрене приземлення в міжнародному аеропорту Куфра на півдні Лівії, де з лівійською владою були досягнуті домовленості про приймання матері та новонародженого і їхнього переведення до лікарні Куфри для подальшого лікування.

Після того, як було забезпечено благополуччя матері та її дитини, літак продовжив свій шлях до міжнародного аеропорту Дуала в Камеруні.

Нагадаємо, як склалася доля наймолодшої мами у світі. Ліна Медина була зґвалтована у три роки, а народила у п'ять.

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