Дитина, народжена у літаку, отримала право на безкоштовні перельоти на роки вперед

Також безкоштовно мандруватимуть мама і лікарка, яка допомогла малюку з'явитися на світ.

Жінка народила малюка у літаку Aeroméxico і тепер вони зможуть літати безкоштовно з цією авіакомпанією.

Про це пише nypost.com

"Ми пережили унікальний момент на борту одного з наших літаків, ми вітали нового пасажира під час польоту!", - розповів Jam Pres представник авіакомпанії, де відбулися особливі пологи. "Пологи були чимось надзвичайним, що торкнулося наших сердець".

Подія відбулася у п'ятницю, 15 березня, під час польоту з Мехіко до Сьюдад-Хуареса.

Лікарка Летиція Солоріо, яка не перебувала на службі, була поруч і допомогла майбутній 31-річній мамі успішно народити на висоті 9 км.

Після приземлення в пункті призначення пару доправили до лікарні для повного медичного обстеження. Оскільки пологи відбувалися в неконтрольованому середовищі, матір і дитину довелося розвести до різних відділень на випадок виникнення ускладнень через нестандартні обставини пологів.

На щастя, стан обох виявився стабільним після надскладних пологів.

Авіакомпанія похвалила Солоріо та бортпровідників за те, що вони вийшли за рамки своїх службових обов'язків.

"Aeroméxico хотіла б подякувати лікарці за її професіоналізм і визнати надзвичайну роботу наших бортпровідників і пілотів", - сказав представник авіакомпанії.

Aeroméxico планує подарувати усім причетним 90 безкоштовних перельотів на честь 90-річчя авіакомпанії.

Нагадаємо, пілот літака кинув штурвал та прийняв пологи у пасажирки. Вона народила в туалеті.

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