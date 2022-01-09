Дитина заплакала дорогою на кладовище: немовля, яке вважали мертвим, прийшло до тями

Хлопчик народився передчасно.
У Туреччині немовля, яке вважали мертвим, прийшло до тями дорогою на цвинтар.
Про це повідомляє портал Daily Mail.
Зазначається, що після пологів медики повідомили батьків про те, що їхній син народився мертвим. Справа у тому, що у 32-річної Мелек Серт з Адани почалися передчасні перейми і вона народила лише на п'ятому місяці вагітності.
Після нещасного випадку батькам видали свідоцтво про смерть і тіло немовляти для поховання. Втім, дорогою на кладовище чоловік почув у машині дитячий крик. То плакав хлопчик.
Тоді чоловік терміново повіз немовля до лікарні. Там медики почали реанімувати хлопчика. Мати немовляти згадує: "Я відчула, що моя дитина жива".
Сімейна пара говорить про розслідування. Батьки хочуть з'ясувати, що насправді сталося, чи мала місце службова недбалість. Чи будуть вони подавати до суду на клініку, поки невідомо.
Нагадаємо, у Великій Британії 29-річна жінка запросила улюбленого пса підтримати її під час 50-годинних пологів. До пологів тварину готували. Їй вмикали запис плачу немовляти. Крім того, її познайомили з персоналом пологового відділення, показали обладнання, яке може бути використане в процесі пологів. Під час пологів пес сидів разом з Шарлоттою.
Читайте також:
- Вривалася під час інтиму: невістка дала свекрусі фальшивий ключ від будинку, чим розгнівала чоловіка
- "У моєї мами нема їжі та грошей": жінка через скруту залишила немовля на вулиці зі зворушливою запискою
- Плями по всьому тілу: у США народилася дівчинка з рідкісним захворюванням