Дитина заплакала дорогою на кладовище: немовля, яке вважали мертвим, прийшло до тями

Хлопчик народився передчасно.

У Туреччині немовля, яке вважали мертвим, прийшло до тями дорогою на цвинтар.

Про це повідомляє портал Daily Mail.

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Зазначається, що після пологів медики повідомили батьків про те, що їхній син народився мертвим. Справа у тому, що у 32-річної Мелек Серт з Адани почалися передчасні перейми і вона народила лише на п'ятому місяці вагітності.

Після нещасного випадку батькам видали свідоцтво про смерть і тіло немовляти для поховання. Втім, дорогою на кладовище чоловік почув у машині дитячий крик. То плакав хлопчик.

Тоді чоловік терміново повіз немовля до лікарні. Там медики почали реанімувати хлопчика. Мати немовляти згадує: "Я відчула, що моя дитина жива".

Сімейна пара говорить про розслідування. Батьки хочуть з'ясувати, що насправді сталося, чи мала місце службова недбалість. Чи будуть вони подавати до суду на клініку, поки невідомо.

Нагадаємо, у Великій Британії 29-річна жінка запросила улюбленого пса підтримати її під час 50-годинних пологів. До пологів тварину готували. Їй вмикали запис плачу немовляти. Крім того, її познайомили з персоналом пологового відділення, показали обладнання, яке може бути використане в процесі пологів. Під час пологів пес сидів разом з Шарлоттою.

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